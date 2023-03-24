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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع المدني توجه رسالة عاجلة للسعوديين

السعودية - علم
السعودية - علم

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية تحذيرا شديدا من تزايد احتمالية وقوع المخاطر والحوادث في المطابخ المنزلية، ومنها الحوادث الناجمة عن استخدام مواقد الغاز، والحرائق الكهربائية الناتجة عن عدم توزيع الأحمال أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات.


واكدت المديرية العامة للدفاع المدني  ضرورة العناية بسلامة التمديدات الكهربائية والغاز. 

كما طالبت بضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب مثل هذه المخاطر وتوفير كواشف الدخان وطفايات الحريق اليدوية وكواشف تسرب الغاز في جميع المطابخ المنزلية والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ.

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