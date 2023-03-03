اندلاع حريق ضخم في الدمام وتصرف عاجل من الدفاع المدني السعودي

اندلع حريق ضخم بأحد مصانع الحديد في المنطقة الصناعية الأولى بالدمام في المملكة العربية السعودية.

وقام عدد كبير من فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية السيطرة على الحريق، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ولكن لا يوجد أنباء عن وقوع مصابين.

وغطى دخان النيران الأسود سماء المنطقة، مما أدى إلى الإستعانة بخزانات المياه الإضافية من قبل الدفاع المدني السعودي.

شهد طريق حضن الرابط بين الطائف وتربة. بالسعودية حادث مروع لسيارة من نوع باص تقل أكثر من 23 شخصا من جنسية عربية.

بحسب المعلومات الأولية نتج عن الحادثة مصرع شخصين ونقل 7 آخرين حالتهم خطرة بينهم حالة تم نقلها بالطيران إلى مستشفيات الطائف.

فيما أعلنت مستشفيات محافظة تربة والملك فيصل الطبي بالطائف والملك عبدالعزيز التخصصي والأمير سلطان حالة الطوارئ وإبقاء عدد من المستشفيات في حالة التأهب لاستقبال الحالات المصابة.

كشفت صحة الطائف أن عدد الحالات 23 حالة، منها 7 حالات حمراء خطيرة، و10 حالات صفراء متوسطة، و4 خضراء عادية وحالتا وفاة.

كما تم نقل 3 حالات حمراء وحالة واحدة صفراء إلى مستشفى الأمير سلطان، فيما تم نقل 4 حالات حمراء و6 حالات صفراء إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي واحدة منها عبر الإخلاء الجوي.