عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع حريق ضخم في الدمام وتصرف عاجل من الدفاع المدني السعودي

صدى البلد

اندلع حريق ضخم بأحد مصانع الحديد في المنطقة الصناعية الأولى بالدمام في المملكة العربية السعودية.

وقام عدد كبير من فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية السيطرة على الحريق، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ولكن لا يوجد أنباء عن وقوع مصابين.

وغطى دخان النيران الأسود سماء المنطقة، مما أدى إلى الإستعانة بخزانات المياه الإضافية من قبل الدفاع المدني السعودي.

بيان عاجل من السعودية بعد تصريحات وزير إسرائيلي عن محو قرية فلسطينية

شهد طريق حضن الرابط بين الطائف وتربة. بالسعودية حادث مروع  لسيارة من نوع باص تقل أكثر من 23 شخصا من جنسية عربية.

بحسب المعلومات الأولية نتج عن الحادثة مصرع شخصين ونقل 7 آخرين حالتهم خطرة بينهم حالة تم نقلها بالطيران إلى مستشفيات الطائف.

فيما أعلنت مستشفيات محافظة تربة والملك فيصل الطبي بالطائف والملك عبدالعزيز التخصصي والأمير سلطان حالة الطوارئ وإبقاء عدد من المستشفيات في حالة التأهب لاستقبال الحالات المصابة.

كشفت صحة الطائف أن عدد الحالات 23 حالة، منها 7 حالات حمراء خطيرة، و10 حالات صفراء متوسطة، و4 خضراء عادية وحالتا وفاة.

كما تم نقل 3 حالات حمراء وحالة واحدة صفراء إلى مستشفى الأمير سلطان، فيما تم نقل 4 حالات حمراء و6 حالات صفراء إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي واحدة منها عبر الإخلاء الجوي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

الزمالك المستفيد الأول.. فيفا يوجه صدمة قوية لـ كهربا.. تفاصيل

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

بعد قرار الفيفا | رسالة مؤثرة من رئيس الزمالك السابق للاعبين

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

تجديد شهادة الـ 18%.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملائه

الأهلي يفاوض نجم الزمالك .. وردّ اللاعب مفاجئ

ترشيحاتنا

إصابة 30 فلسطينيا في إشتباكات بين قوات الإحتلال في نابلس

زلزال بتركيا وقلق في لبنان.. كل ما تريد معرفته عن انشقاق الأرض

بعد مصرع 57 في حادث قطار.. اشتباكات بين متظاهرين والشرطة باليونان| صور

من الحزن..أهالي شبرا ملس بالغربية يشيعون جثمان رجل مات في عزاء والده

وزير غبي | السفير الأمريكي لدى إسرائيل يشن هجومًا على “سموتريتش”

لأمر هام.. وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف يستدعي قائد لواء تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعف جهاز المناعة أخطرها.. ماذا يحدث لجسمك عند الشعور بالحزن؟

تخطى 2000 دولار.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا الاقتصادية بالمنزل

في هذه المناسبة | توب شفاف يعرّض إلهام شاهين لانتقاد لاذع

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ