دروجبا يحذر لاعبي الأهلي قبل موقعة الهلال السوداني

وجه أحمد حسن دروجبا نجم الأهلي رسالة تحذيرية ل لاعبي الفريق الأحمر من الاستعجال في مواجهة الهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وقال دروجبا عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الهلال فريق جيد ويقدم مستويات طيبة في الموسم الحالي.
وأشار إلى أن الأهلي قادر على تحقيق الفوز وحسم التأهل ولكنه بحاجة للصبر والتركيز أمام المرمى واستغلال الفرص.
ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الهلال السوادني يوم ١ ابريل علي ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجوله الاخيره من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا .