دروجبا يحذر لاعبي الأهلي قبل موقعة الهلال السوداني

وجه أحمد حسن دروجبا نجم الأهلي رسالة تحذيرية ل لاعبي الفريق الأحمر من الاستعجال في مواجهة الهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وقال دروجبا عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الهلال فريق جيد ويقدم مستويات طيبة في الموسم الحالي.



وأشار إلى أن الأهلي قادر على تحقيق الفوز وحسم التأهل ولكنه بحاجة للصبر والتركيز أمام المرمى واستغلال الفرص.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الهلال السوادني يوم ١ ابريل علي ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجوله الاخيره من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا .