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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دروجبا يحذر لاعبي الأهلي قبل موقعة الهلال السوداني

صدى البلد

وجه أحمد حسن دروجبا نجم الأهلي رسالة تحذيرية ل  لاعبي الفريق الأحمر من الاستعجال في مواجهة الهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 


وقال دروجبا عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الهلال فريق جيد ويقدم مستويات طيبة في الموسم الحالي.

 

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وأشار إلى أن الأهلي قادر على تحقيق الفوز وحسم التأهل ولكنه بحاجة للصبر والتركيز أمام المرمى واستغلال الفرص.

 

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الهلال السوادني يوم ١ ابريل علي ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجوله الاخيره من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا .

 

 

الأهلى الهلال السوداني النادي الأهلي أحمد حسن استاد القاهرة الريمونتادا

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