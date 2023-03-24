جونياس مرفوض.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد لفريق الزمالك عقب إقالة فيريرا .

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هناك حاله من التخبط داخل مجلس إدارة النادي بشأن المدير الفني الجديد حيث أن البعض يطالب بمدير فني اجنبي والاخر يطالب بمدير فني مصري .

واضاف شوبير أن الزمالك كان يدرس امكانيه التعاقد مع تاكيس جونياس المدير الفني السابق لبيراميدز ولكن المعظم داخل المجلس رفضه حيث أنه لم ينجح مطلقا مع بيراميدز .

وتابع شوبير أن حتي الآن لم يتم الاستقرار علي المدير الفني سواء اجنبي أو مصري ولكنه سيتم حسم.الامر سريعا عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي في كأس رابطه الانديه المحترفة .