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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناقدة عن رسالة الإمام: عاش الفن الراقي

مسلسل رسالة الإمام
مسلسل رسالة الإمام

أشادت الناقدة صفاء الليثي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك " ، بمسلسل رسالة الإمام . 

وعلقت صفاء الليثي قائلة : “عمل كبير ..انهيت به مشاهدات اليوم الأول من رمضان المخرج سوري والكتابة مصرية ..عاش الفن الراقي ”.

رسالة الإمام 

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أبطال رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد ابن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضية ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

وشهدت فترة تواجد الإمام الشافعي تشتت مذهبي بين أتباع مدرسة الرأي وإمامها أبو حنيفة النعمان وأتباع مدرسة الحديث وإمامها مالك بن أنس مع ظهور تيارات فكرية أخرى كالصوفية والمعتزلة، حيث يلقي المسلسل الضوء على الصراعات السياسية والدينية التي شهدتها مصر في هذه الحقبة من الزمن.

 

رسالة الإمام أروى جودة خالد النبوى ريهام حجاج سلمى ابو ضيف يسرا نضال الشافعي دلال عبدالعزيز مسلسل رسالة الإمام

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