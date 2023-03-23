جميلة الحلقة 1.. وفاة والد ريهام حجاج بعد تنازله عن أملاكه لها

أذيعت الحلقة الاولى من مسلسل جميلة، الذي تقوم ببطولته الفنان ريهام حجاج ، حيث جاءت الاحداث بتعريف شخصيات العمل وعلاقتهم ببعضهم البعض .

ريهام حجاج

وجاءت أحداث الحلقة الاولى مشوقة ، حيث ظهرت جميلة “ ريهام حجاج ” اثناء تعيينها رئيس نيابة في النيابة الادارية ، بينما ظهرت والدتها “ سوسن بدر ” التي تملك مدرسة كبيرة ، كما اظهرت الاحداث انها تقوم بتجميد البويضات في أحد المراكز المملوكة لصديق زوجها “ هاني عادل ” .

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

فيما ظهرت عبير صبري في دور طليقة زوجها والتي تشعر بالغيرة الشديدة منها ، وظهرت يسرا اللوزي في دور زوجة صديق زوج ريهام حجاج “ أحمد وفيق ” فيما ظهر نبيل عيسي في دور شقيق جميلة .

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

وانتهت احداث الحلقة الاولى بوفاة والد جميلة “ صبري عبد المنعم ” والذي قام ببيع كل املاكه لها دون علم الاسرة مما اصابهم بالصدمة .

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

مسلسل "جميلة " دراما اجتماعية من بطولة الفنانين ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز و من إنتاج جمال العدل.

ويعد مسلسل جميلة التعاون الثاني على التوالي بين كل من الرباعي ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة وشركة العدل جروب للانتاج الفني بعد ان قدما معا العام الماضي يوتيرن ، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين ابرزهم توفيق عبد الحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي وأيمن القيسوني وكريم قاسم .