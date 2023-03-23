عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إكس لانس الحلقة 1.. محمد سعد يثير الأزمات مع جيرانه

اكس لانس
اكس لانس

أذيعت الحلقة الأولى، من مسلسل “إكس لانس”، الذي يعود من خلاله الفنان محمد سعد إلى الدراما التليفزيونية. 

وظهر في الحلقات الحاج حناوي “محمد سعد”، وهو صاحب محل تصليح سيارات، ومتزوج من “شيرين”، ولديه ابنة واحدة تُدعى سمر “ويزو”، لكنه يواجه العديد من المشاكل مع سكان العمارة التي يسكن بها؛ كونه رئيس اتحاد الملاك، ويستغل هذا المنصب. 

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

رشيد الحلقة 1 .. محمد ممدوح يبحث عن صديقه للانتقام

فريق عمل مسلسل إكلا نس 

مسلسل إكس لانس بطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنان محمد سعد، ويشاركه في البطولة الفنانة شيرين وويزو “نجمة مسرح مصر”، إضافة إلى حسام داغر وإبرام سمير وسارة درزاوي والذين يعدون من الفنانين الذين ظهروا ضمن مجموعة مسرح مصر. 

كما شارك بالمسلسل الفنان أحمد فتحي وحسن عبد الفتاح وعمر متولي ومصطفي درويش وسامي مغاوري  والعمل من إخراج إبرام نشات ومن إنتاج ممدوح شاهين. 

مسلسل إكس لانس يشهد عودة لبطله محمد سعد إلي الدراما التليفزيونية والمنافسة في الماراثون الرمضاني بعد ان غاب لمدة 9 سنوات كاملة منذ ان قدم مسلسل فيفا اطاطا عام 2013 ، وقدم من خلاله شخصيتي اطاطا التي تميز بها في فيلم عوكل بالاضافه الي شخصية اللمبي الشهيرة . 

محمد سعد يستعين بشخصية الحاج حناوي

ومن خلال مسلسل إكس لانس يقدم محمد سعد شخصية الحاج حناوي ، والتي سبق وان قدمها في فيلم كركر ، وشاركته البطولة كل من ياسمين عبد العزيز وعلا مرسي  وكل من الراحلين ورجاء الجداوي وحسن حسني . 

قصة مسلسل إكس لانس

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في اطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع اسرته وابنته التي تلعب شخصيتها الفنانة ويزو . 

إكس لانس نجمة مسرح مصر حسن حسني ياسمين عبد العزيز رجاء الجداوي مصطفى درويش حسام داغر حسن عبد الفتاح الفنان محمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

البانيه رخص 70 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الدواجن أول يوم رمضان

عودة سيارة الشعب.. سعر هيونداي فيرنا الجديدة| صور

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي| تفاصيل

ترشيحاتنا

دائما عكس التيار.. المجر ترفض قرار الجنائية الدولية بخصوص القبض على بوتين

خلال رمضان.. كيفية إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج 2023

شيخ الأزهر: يوجد افتراءات على المرأة المسلمة مصدرها فقه لا يعرفه الإسلام

من قلب العاصمة الإدارية.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة

أحذر.. 10 حالات تؤدى لسحب الجنسية المصرية بالقانون

دعاء إفطار رمضان للقبول.. وخير ما يقال في استقبال الليلة الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير كرارة لصدى البلد: غيرت جلدي في سوق الكانتو والدور تحدٍ جديد| حوار

مصطفى بائع شيكولاتة يخطف قلوب المشاهدين بابتسامته في الإسكندرية

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

تحذير من تناول 3 أطعمة في السحور.. تزيد من العطش وتسبب السمنة

فيديو

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

سيول ثاني أيام رمضان .. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي | تفاصيل

وجه شاحب ووزن زائد.. سر ظهور شيرين عبد الوهاب بملامح صادمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ