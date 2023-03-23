إكس لانس الحلقة 1.. محمد سعد يثير الأزمات مع جيرانه

أذيعت الحلقة الأولى، من مسلسل “إكس لانس”، الذي يعود من خلاله الفنان محمد سعد إلى الدراما التليفزيونية.

وظهر في الحلقات الحاج حناوي “محمد سعد”، وهو صاحب محل تصليح سيارات، ومتزوج من “شيرين”، ولديه ابنة واحدة تُدعى سمر “ويزو”، لكنه يواجه العديد من المشاكل مع سكان العمارة التي يسكن بها؛ كونه رئيس اتحاد الملاك، ويستغل هذا المنصب.

فريق عمل مسلسل إكلا نس

مسلسل إكس لانس بطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنان محمد سعد، ويشاركه في البطولة الفنانة شيرين وويزو “نجمة مسرح مصر”، إضافة إلى حسام داغر وإبرام سمير وسارة درزاوي والذين يعدون من الفنانين الذين ظهروا ضمن مجموعة مسرح مصر.

كما شارك بالمسلسل الفنان أحمد فتحي وحسن عبد الفتاح وعمر متولي ومصطفي درويش وسامي مغاوري والعمل من إخراج إبرام نشات ومن إنتاج ممدوح شاهين.

مسلسل إكس لانس يشهد عودة لبطله محمد سعد إلي الدراما التليفزيونية والمنافسة في الماراثون الرمضاني بعد ان غاب لمدة 9 سنوات كاملة منذ ان قدم مسلسل فيفا اطاطا عام 2013 ، وقدم من خلاله شخصيتي اطاطا التي تميز بها في فيلم عوكل بالاضافه الي شخصية اللمبي الشهيرة .

محمد سعد يستعين بشخصية الحاج حناوي

ومن خلال مسلسل إكس لانس يقدم محمد سعد شخصية الحاج حناوي ، والتي سبق وان قدمها في فيلم كركر ، وشاركته البطولة كل من ياسمين عبد العزيز وعلا مرسي وكل من الراحلين ورجاء الجداوي وحسن حسني .

قصة مسلسل إكس لانس

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في اطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع اسرته وابنته التي تلعب شخصيتها الفنانة ويزو .