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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رشيد الحلقة 1 .. محمد ممدوح يبحث عن صديقه للانتقام

رشيد
رشيد

أذاعت قناة mbc مصر أولى حلقات مسلسل رشي، والتي حملت العديد من الاحداث المشوقة . 

بدأت الاحداث بمحاولة عثور رشيد “ محمد ممدوح ” على صديقه بدافع الانتقام منه، بعدما قام بإيذائه والمساعدة في الزج به في السجن . 

ومن خلال الفلاش باك اظهرت الاحداث ان رشيد كان متزوجا وتوفيت زوجته بعدما أنجبت طفلا ، ويستعد رشيد بعد ذلك للزواج من اسماء “ ريهام عبد الغفور ” ، حيث يعمل في شركة صاحبها صلاح عبد الله ويثق فيه بشكل كبير مما يثير حقد العاملين معه . 

وظهر رشيد في الاحداث وهو يقوم بتحصيل اموال لصاحب الشركة بينما يتعرض لمحاولة سرقة . 

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وسيطر النادي الأهلي على الحلقة الأولى من مسلسل رشيد ، حيث شهدت الاحداث وجود مباراة للنادي الأهلي كان يشارك فيها كل من محمد أبو تريكة وفلافيو ، بالإضافة إلى عبد الله السعيد ، وتمكن النادي الأهلي من الفوز ، كما ظهر في الحلقة احتفال الجماهير بفوز ناديهم.

وتدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً ريهام عبد الغفور، تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله. 

طرحت منصة شاهد البرومو التشويقي الأول لمسلسل رشيد للفنان محمد ممدوح وريهام عبد الغفور استعداد لعرضه فى موسم رمضان القادم.

وظهر محمد ممدوح فى البرومو وهو يبدأ قصة حب جديدة مع الفنانة ريهام عبد الغفور التى تجسد دور زوجته ضمن أحداث المسلسل، ثم يحدث خلافات بينهما يؤدي إلى دخوله السجن ليعود بعدها للانتقام.

رشيد صلاح عبد الله ريهام عبد الغفور منصة شاهد الفنانة ريهام عبد الغفور ريهام عبد العفور موسم رمضان القادم مسلسل رشيد

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