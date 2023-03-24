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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأول مرة.. سلحفاتان مهددتان بالانقراض تنجبان في عمر الـ 90 و 52 عاما

سلحفاتان مهددتان
سلحفاتان مهددتان بالانقراض تنجبان في عمر الـ 90 و 52 عاما

رغم تجاوز الذكر عمر الـ 90 عاما وزوجته الأنثي عمر الـ 53 عاما، إلا أنه وبعد سنوات طويلة أصبح السلحفاة “بيكلز” وشريكته أبا وأما لثلاث من السلاحف الصغار. 

في واقعة تعتبر الأولى من نوعها، استقبلت حديقة حيوان هيوستن بولاية تكساس في  الولايات المتحدة الأمريكية صغار السلاحفتين المهددتين بالانقراض“ديل و جيركين و جالابينو”. 

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، كان قد تزوج السلحفان المهددين بالانقراض بسبب التجارة غير المشروعة في مقر الحديقة الأمريكية عام 1996م. 

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن “السلاحف المشععة” -حيث فصيلة السلحفتين- كانت تعتبر في يوم من الأيام واحدة من أكثر أنواع السلاحف وفرة في العالم، ويقدر عدد سكانها بالملايين.

السلاحف المشععة

ووفقا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومواردها IUCN  تصنف هذه الأنواع الآن على أنها مهددة بالانقراض بسبب تجارة الحيوانات الأليفة غير المشروعة التي تسرقها من موائلها الطبيعية.

وقالت جمعية الحفاظ على الحياة البرية في بيان صدر عام 2010: "إن أحد أكثر الاتجاهات إثارة للقلق هو أن الصيادين يدخلون الآن المناطق المحمية لجمع السلاحف، والموظفين فيها غير مجهزين بشكل جيد للقيام بدوريات الحماية إضافة إلى الجفاف الشديد وتدهور الموارد.

وفي ذات السياق، أكد ريك هدسون، رئيس منظمة Turtle Survival Alliance، في بيان صدر عام 2010: " السلاحف المشععة مهددة بالانقراض الآن أكثر من أي وقت مضى ، وإذا لم نتمكن من رسم خط في الرمال حول المناطق المحمية ، فسوف نفقد هذا النوع، هناك  أزمة على أعلى مستوى.

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لأول مرة..سلحفاتان مهددتان بالانقراض تنجبان في عمر الـ 90 و 52 عاما  
لأول مرة..سلحفاتان مهددتان بالانقراض تنجبان في عمر الـ 90 و 52 عاما  

 

لأول مرة..سلحفاتان مهددتان بالانقراض تنجبان في عمر الـ 90 و 52 عاما  

 

 

 

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