مصرع لاعب كرة يد من سيناء إثر حادث على الطريق الدولي بالعريش

لقي لاعب كرة يد مصرعه وأصيب مواطن آخر من مدينة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء، اثر حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي القنطرة/ العريش، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفي ، وإخطار الأجهزة المعنية للتحقيق.



تلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة أثناء سيرها على طريق «العريش/ القنطرة شرق» الجديد، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة.



لاعب كرة يد :



أسفر الحادث عن مصرع هاني سليمان أبو لافي، 22 سنة، لاعب كرة اليد بفريق نادي جزيرة الورد، ولاعب منتخب مصر للشباب السابق.

لافي لاعب المشروع القومي مواليد ٢٠٠٠، وإصابة آخر يدعى محمد صقر، بإصابات متنوعة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفي العريش العام.



وقدمت حالة من الحزن بمدينة الشيخ زويد بسبب وفاة اللاعب، حيث يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة.







