تنفيذ 8 ندوات لوحدات السكان الفرعية بمجالس مدن شمال سيناء

نفذت وحدات السكان الفرعية بمجالس مدن محافظة شمال سيناء، عدد 8 ندوات للتوعية بالمشكلة السكانية وما يقابلها من تحديات، تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وارشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

وقالت ريم على يعقوب، رئيسة وحدة السكان الرئيسية بديوان عام المحافظة، إن الندوات تأتي في إطار دعم الدولة للمواطن ومساعدة الشباب لاتخاذ قرارات رشيدة ورفع التوعية بتحديات القضية السكانية.

٣ ندوات بالحسنة :



وأضافت أنه تم تنفيذ 3 ندوات في مدينة الحسنة، ندوتين بمدينة بئر العبد، ندوة بمدينة نخل، ندوة بمدينة العريش، ندوة بمدينة رفح، حيث تناولت تلك الندوات عددا من المشكلات التي رصدتها وحدات السكان الفرعية وناقشت أسبابها وسبل حلها، كالطلاق والزواج المبكر والتسريب من التعليم وزواج القاصرات واختيار شريك والحياة والتفاهم الاسرى ومكافحة الإدمان وقيمة العمل لتحقيق المواطنة والانتماء.

وأشارت يعقوب، ان الندوات جاءت فى إطار مشروع " قيم وحياة " ومبادرة "تحدث معه " ومبادرة " بالتعاون عدنا وبالإسلام نحيا وبالقيم نرتقى "، بهدف تقديم الدعم النفسي واعادة التأهيل والدمج المجتمعي لأبناء القرى المضارة من الإرهاب والعائدة، ونشر القيم الأخلاقية بين الشباب والتوعية بالقضية السكانية لدفع عجلة التنمية.

واشار خالد عبد الحليم، المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسة بالمحافظة، أنه تم عقد الندوات في المساجد والمدارس ومراكز الشباب بمدن المحافظة بحضور رؤساء مجالس المدن والجهات الشريكة وعدد من التنفيذيين وأعضاء وحدات السكان الفرعية والعديد من الشباب والمقبلين على الزواج والمتزوجين.

