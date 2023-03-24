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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بداية من 95 ألف جنيه.. 5 سيارات اعتمادية مستعملة| صور

صدى البلد

يبحث العديد من المواطنين من أصحاب الدخل المحدود عن شراء سيارات اعتمادية مستعملة بأسعار مناسبة، والتي تعتبر حلاً اقتصاديا بديلاً عن شراء السيارات الجديدة. 

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كيا شوما موديل 1999

كيا شوما موديل 1999

تعتمد السيارة كيا شوما موديل 1999 على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات. ينتج قوة تصل الى 100 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة كيا شوما موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه.

 

رينو ميجان موديل 2004

رينو ميجان موديل 2004

تأتي السيارة رينو ميجان موديل 2004 مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، بنظام الحقن متعدد النقاط  للوقود، وناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بنسخ مزودة بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه.

فولكس فاجن بولو موديل 1999

فولكس فاجن بولو موديل 1999

تتوافر السيارة فولكس فاجن بولو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصانا، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات اوتوماتيك أو ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، وسرعة قصوى تصل إلى 171 كيلومتر/ساعة، وبلغت قراءة العداد نحو 90 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا موديل 2004

هيونداي فيرنا موديل 2004

تعتمد السيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة حصانيه تصل الى 106 حصانا، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن متر، مقترن بعلبة تروس يدوية "مانيوال" تتألف من 5 نقلات، وبلغت قراءة العداد 70 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 95 ألف جنيه.

بيجو 206 موديل 2000

بيجو 206 موديل 2000

تتوفر السيارة بيجو 206 موديل 2000 بمحرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 60 حصانا، مقترن بناقل حركة يتألف من 5 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 170 كيلومتر في الساعة، وبلغت قراءة العداد في السيارة بيجو 206 موديل 2000 نحو 160 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة بيجو 206 موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه

اعتمادية مستعملة كيا شوما فولكس فاجن بولو مانيوال هيونداي فيرنا رينو ميجان

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