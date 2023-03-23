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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمغتربين المصريين.. خصم 70% على قيمة رينو ميجان

رينو ميجان موديل
رينو ميجان موديل 2023

تعتبر السيارة الفرنسية رينو ميجان أحد أشهر إصدارات السيدان في الأسواق العربية، وشهدت تخفيضاً يصل الى 70% على قيمة الوديعة الدولارية الخاصة باستيرادها من الخارج.

 

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 رينو ميجان موديل 2023

أقر مجلس النواب عدة تعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، مثل تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات، ومد فترة التسجيل والسداد من 4 أشهر إلى 6 أشهر، حتى 14 مايو 2023.

 

 رينو ميجان موديل 2023

كما تم تمديد فترة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها، كما تم إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة “الأساسية، والمتوسطة، والكاملة”، وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة.

حسب بيان وزارة المالية، تم إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة، وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، وكشف الحساب البنكي.

 رينو ميجان موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد رينو ميجان "الفئة الكاملة"

  • رينو ميجان موديل 2019 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,379 دولار
  • رينو ميجان موديل 2020 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,688 دولار
  • رينو ميجان موديل 2021 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,264 دولار
  • رينو ميجان موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,998 دولار
  • رينو ميجان موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 6,418 دولار

 

 رينو ميجان موديل 2023

مواصفات السيارة رينو ميجان موديل 2023

تعمل السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك آخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

 

 

 

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