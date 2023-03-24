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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في عيدهم .. رسالة من وزيرة الشباب بمملكة البحرين

صدى البلد

هنأت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، شباب وشابات مملكة البحرين بمناسبة يوم الشباب البحريني، تقديرا واعتزازا بعطاءات الشباب وجهودهم والإيمان الراسخ بدورهم الحيوي في مواصلة مسيرة البناء لنهضة مملكة البحرين وصناعة مجدها ومستقبلها.

وأضافت وزيرة شؤون الشباب إن يوم الشباب البحريني يمثل فرصة مواتية لتبيان حجم الإنجازات الكبيرة التي حققها شباب مملكة البحرين على كافة الأصعدة وجهودهم في إعلاء اسم وعلم المملكة في مختلف المحافل الدولية عبر حرصهم على تحقيق الإنجازات التي تسلط الضوء على مملكة البحرين ونموذجها الشبابي الرائد، بالإضافة إلى أن هذا اليوم يشكل مكانا مناسبا للتركيز على الشباب الملهمين من أصحاب المشروعات والإنجازات ليكونوا قدوة ومثالا يحتذى به من قبل أقرانهم الشباب.

وأشارت وزيرة شؤون الشباب إلى أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، دائما ما يؤكد في خطاباته السامية على الاهتمام بالشباب ومواصلة تقديم الرعاية لهم باعتبارهم ثروة مملكة البحرين وموردها الذي لا ينضب، وقد تُوج الاهتمام الملكي بدعم ملك البحرين.

ونوهت وزيرة شؤون الشباب إلى أن الشباب البحريني أثبت على مدار السنوات الماضية من نهضة البحرين المباركة بأنه على درجة عالية من المسؤولية الوطنية والوعي التام بأفكاره ومبادراته وبقضاياه آخذًا بأسباب الرقي والتقدم وفق رؤية واضحة وهمة قوية للمشاركة في ازدهار المملكة والثقة كبيرة في شباب المملكة بمواصلة العطاء في سبيل إعلاء شأن المملكة.

وفي ختام تصريحها أعلنت وزيرة شؤون الشباب عن اطلاق برنامج " سفراء الشباب البحريني" وتتلخص فكرته في تقديم الشاب أو الشابة لمواد فلمية من انتاجه مدتها 15 ثانية يقدم فيها رؤيته ومبرراته حول السؤال التالي : لماذا على الوزارة اختياره ليكون سفيرا للشباب البحريني في المحافل الخارجية.

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