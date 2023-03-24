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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعلق على عودة العلاقات بين سوريا والسعودية

ارشيفي
ارشيفي

نقلت صحيفة الوطن السورية تعليقا  للصين، اليوم الجمعة، على بدء مباحثات بين المملكة العربية السعودية وسوريا، بشأن إعادة فتح ‏سفارتيهما في الرياض ودمشق.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: “ترحب الصين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين سوريا والسعودية لإعادة فتح سفارتيهما في البلدين”.

وأكدت أن عودة العلاقات ستساعد عودة سورية إلى الأسرة العربية على تحقيق التضامن وتنشيط الدول العربية. 

وختمت تصريحاتها قائلة :اسمحوا لي أن أؤكد مرة أخرى أن الصين تدعم بقوة الدول العربية في تعزيز التضامن والتنسيق والاستقلال الاستراتيجي، وندعم الجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. 

رد عاجل من الخارجية السعودية بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

بعد 10 سنوات.. السعودية توافق على فتح سفارتها في سوريا |تفاصيل

سوريا السعودية الخارجية الصينية العلاقات الدبلوماسية خارجية الصين

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