عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 10 سنوات.. السعودية توافق على فتح سفارتها في سوريا |تفاصيل

السعودية وسوريا
السعودية وسوريا

أفادت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن سوريا والممكلة العربية السعودية وافقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد توتر العلاقات لأكثر من عشر سنوات.

وعلى جانب آخر، كشفت مصادر لوكالة سبوتنيك الروسية، أن المملكة السعودية ستستأنف العمل في قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق، بعد شهر رمضان، وسيسبقها زيارة يقوم بها وزير الخارجية السعودي إلى سوريا".

وأضافت الوكالة الروسية، أن الإمارات وروسيا توسطا لتذليل العقبات أمام السعودية وسوريا، وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية بدمشق، بعد عيد الفطر الذي يلي شهر رمضان المبارك".

أكدت المصادر أن العمل جار على إعادة افتتاح البوابات الدبلوماسية الرسمية بين دمشق والرياض، وذلك بعد جهود دولية وعربية جرت في هذا الإطار.

بعد التصالح مع إيران..عودة العلاقات بين السعودية وسوريا في هذا التوقيت

بيان عاجل من السعودية بشأن زلزال تركيا وسوريا الجديد

وأشارت المصادر إلى أن روسيا والإمارات بذلتا جهودا في الغرف المغلقة تخللتها وساطة بين البلدين العربيين، أفضت مؤخرا إلى دفع التقارب بين الدولة السورية والسعودية، على خلفية التقارب السعودي الإيراني.

وتوقعت المصادر لسبوتنيك، أن يتم إعادة افتتاح السفارة السعودية بعد عيد الفطر القادم في سوريا، مشيرة إلى أنه سيسبق ذلك زيارة يقوم بها وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان إلى سوريا يلتقي خلالها المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد.

سوريا السعودية الامارات روسيا دمشق الرياض العلاقات السعودية السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

680 جنيهًا .. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن أول يوم رمضان

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

البانيه رخص 70 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الدواجن أول يوم رمضان

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

عودة سيارة الشعب.. سعر هيونداي فيرنا الجديدة| صور

موضوعات متعلقة

بعد التصالح مع إيران..عودة العلاقات بين السعودية وسوريا في هذا التوقيت

صحف السعودية| إيقاف 159 شخصاً بتهم الفساد.. والزلزال الثاني يخلف ضحايا في تركيا وسوريا

بيان عاجل من السعودية بشأن زلزال تركيا وسوريا الجديد

السعودية.. تبرعات الحملة الشعبية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا بلغت 250 مليون ريال

فرق طبية وإنقاذ.. السعودية تطلق جسرا جويا عاجلا إلى تركيا وسوريا

صحف السعودية: ولي العهد يعزي أردوغان في ضحايا الزلزال.. الصحة العالمية : المتضررين بـ تركيا وسوريا قد يكونوا 23 مليوناً.. تعديل وزاري في الإمارات.. أكبر هجوم لروسيا بالجبهة الشرقية لـ أوكرانيا

ترشيحاتنا

ضرب وزير إسرائيلي على يد المتظاهرين.. ونتنياهو يطالب بتحرك عاجل

ثلاثى الشباب في تدريبات الزمالك استعدادا لـ البنك الأهلى بـ كأس رابطة الأندية

انتصار السيسي: مركز مصر الثقافي الإسلامي نافذة للمعرفة والخطاب الديني المستنير

وزير الري: مصر نجحت في وضع المياه بقلب العمل المناخي خلال COP27

بعد 10 سنوات.. السعودية توافق على فتح سفارتها في سوريا |تفاصيل

حكاوى رمضان .. فلفل الزمالك: مبحبش اكل كتير عشان وزنى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

تحذير من تناول 3 أطعمة في السحور.. تزيد من العطش وتسبب السمنة

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

الصور الأخيرة لـ أبلة فضيلة قبل رحيلها| شاهد

فيديو

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

سيول ثاني أيام رمضان .. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي | تفاصيل

وجه شاحب ووزن زائد.. سر ظهور شيرين عبد الوهاب بملامح صادمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ