بعد 10 سنوات.. السعودية توافق على فتح سفارتها في سوريا |تفاصيل

أفادت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن سوريا والممكلة العربية السعودية وافقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد توتر العلاقات لأكثر من عشر سنوات.

وعلى جانب آخر، كشفت مصادر لوكالة سبوتنيك الروسية، أن المملكة السعودية ستستأنف العمل في قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق، بعد شهر رمضان، وسيسبقها زيارة يقوم بها وزير الخارجية السعودي إلى سوريا".

وأضافت الوكالة الروسية، أن الإمارات وروسيا توسطا لتذليل العقبات أمام السعودية وسوريا، وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية بدمشق، بعد عيد الفطر الذي يلي شهر رمضان المبارك".

أكدت المصادر أن العمل جار على إعادة افتتاح البوابات الدبلوماسية الرسمية بين دمشق والرياض، وذلك بعد جهود دولية وعربية جرت في هذا الإطار.

وأشارت المصادر إلى أن روسيا والإمارات بذلتا جهودا في الغرف المغلقة تخللتها وساطة بين البلدين العربيين، أفضت مؤخرا إلى دفع التقارب بين الدولة السورية والسعودية، على خلفية التقارب السعودي الإيراني.

وتوقعت المصادر لسبوتنيك، أن يتم إعادة افتتاح السفارة السعودية بعد عيد الفطر القادم في سوريا، مشيرة إلى أنه سيسبق ذلك زيارة يقوم بها وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان إلى سوريا يلتقي خلالها المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد.