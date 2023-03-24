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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي: 88 % من الأمريكيين ينظرون بعين الرضا لـ الكنديين

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة اختارت ان تربط مستقبلها مع كندا لانه لا يمكن ان يكون شريك أقرب منها.

وأضاف جو بايدن في كلمته أمام البرلمان الكندي قائلا:" اقول لشعب كندا انكم دائما يمكنكم الاعتماد علي الولايات المتحدة".

و ذكر بايدن :" الامريكيون يحبون الكنديين بعد إستطلاع رأي أظهر أن كندا تعتبر في أعلي السلم 88 % من الأمريكيين ينظرون بعين الرضا علي الكنديين".

لمنع الهجرة غير الشرعية ..بايدن يعقد اتفاقية مع رئيس الوزراء الكندي

وكانت قد أظهرت وثيقة رسمية أمريكية اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عقدوا اتفاقية تهدف إلى منع طالبي اللجوء من عبور الحدود البرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا عبر معابر غير رسمية.

وقال مسؤولون إن الزعيمين ألتقيا صباح اليوم، في أوتاوا وناقشا قضية الهجرة الغير شرعية وكيفية معالجة الوضع الأمني ​​والإنساني في هايتي والحرب الروسية في أوكرانيا والتجارة ومكافحة تغير المناخ،بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وستسمح اتفاقية الهجرة ، وفقًا لقاعدة نهائية من المقرر نشرها في السجل الفيدرالي الأمريكي ، لكندا بإعادة المهاجرين في طريق روكسهام ، وهو نقطة عبور غير رسمية من ولاية نيويورك يستخدمها عدد متزايد من المهاجرين.

 

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