شلل قومي بإسرائيل.. ضربة موجعة تنتظر نتنياهو من منظمي الاحتجاجات خلال أيام

أعلن منظمو الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، وخطة إضعاف جهاز القضاء؛ عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع المقبل، بعد تصريحاته وتأكيده على "مواصلة التشريعات من أجل إصلاح القضاء"، حسبما افادت “وفا”.

وقال منظمو الاحتجاجات، في بيان، اليوم الجمعة، إن "الأسبوع المقبل سيشهد أيام شلل قومي، وخطوات احتجاجية أمام أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرة حاشدة في القدس".

وأضافوا أنه "في يومي الأحد والإثنين ستنظم احتجاجات في كل مكان يتواجد به أعضاء الكنيست والوزراء؛ حتى نشل برامجهم، ونوصل رسالتنا بأن الديكتاتورية لن تمر".

وأكدوا في البيان "وتيرة الاحتجاجات ستتصاعد يوم الثلاثاء بخلاف ما شهدته شوارع البلاد في الأيام السابقة. ومن المزمع أن يشهد يوم الأربعاء المقبل شللا واحتجاجات كبيرة في ساعات الصباح، قبل أن يتوجه المتظاهرون بعدها إلى القدس للمشاركة في تظاهرة كبيرة أمام مقر الكنيست".

وأكد منظمو الاحتجاجات أن "يوم الخميس سيشهد احتجاجات أخرى"، غير أنهم رفضوا الكشف عنها في الوقت الحالي.

وقال منظمو الاحتجاجات: إن "النضال سيرتقي إلى مستوى آخر، والسبب في ذلك هو محاولة نتنياهو الأسبوع المقبل السيطرة على المحكمة العليا وتعيين قضاة ليحكموا بشكل صارخ، وذلك في ظل انتهاك اتفاق تضارب المصالح وقرار العليا والمستشارة القضائية للحكومة".

وأضافوا: "أمام محاولة قلب إسرائيل إلى ديكتاتورية، سينزل الملايين إلى الشوارع من أجل الدفاع عنها واستقلالها، ويجب على كل إسرائيلي يريد العيش بديمقراطية أن يخرج إلى الشوارع ويعارض الديكتاتورية بأي ثمن ويشل الدولة. ونحن لسنا خائفين من طريق طويل وشعبنا سينتصر والديمقراطية ستنتصر".