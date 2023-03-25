لينوفو توقف نهائيا خط إنتاج هواتف الـ Legion للألعاب

خلال الأعوام القليلة الماضية امتلأ سوق الهواتف الذكية بالأجهزة المخصصة للألعاب لدرجة جعلت التمايز بينهما في تناقص مستمر مع تشابه المعروض.

الموبايلات المخصصة للألعاب تمتاز بعدة صفات مميزة تجعلها بقدرات أعلى من الهواتف التقليدية، يتم تصميم هواتف الألعاب خصيصًا لتكون بأداء أسرع من التقليدي وشاشة كبيرة عالية الدقة مع معدل تحديث عالٍ وعمر بطارية أطول من العادي مع طرح ميزات مصممة خصيصًا للألعاب منها حجرات تبريد مخصصة في الهاتف لتقليل درجة حرارة الجهاز.

خلال الآونة الأخيرة انتشرت شائعات مفادها أن لينوفو Lenovo على وشك إغلاق خط إنتاج هواتفها المخصصة للألعاب بصورة نهائية، وتعود أصل هذه الشائعة التي تتردد بقوة إلى منشور من أحد موظفي الشركة يؤكد أن موبايلات legion ستنتهي قريبا من الأسواق ولن يتم إنتاجها مجددا.

legion

وحتى هذه اللحظة الشركة لم ترد أو تفند هذه الادعاءات، ولكن يأتي قرارها في الوقت الذي يشهد فيه سوق الهواتف الذكية للألعاب منافسة قوية مع تناقص واضح في التمايز بين العلامات التجارية المختلفة.

وزعم عدد من موظفي لينوفو Lenovo ، المعتمدين في كل من مصانع Maimai و Momo ، أنه تم تسريحهم من وظائفهم و تم نقل بعضهم إلى خطوط أعمال أخرى ، مثل قسم الأجهزة اللوحية (التابلت) في Lenovo. ذكر موقع Sina Tech أنه من المتوقع تسريح ما بين 50 و 100 موظف من الشركة، مع حصول أولئك الذين وقعوا عقد إنهاء الخدمة ف على بعض التعويضات المادية.

وطرحت الشركة هاتف الألعاب المخصص Lenovo Legion Y70 ، أغسطس 2022، وسرعان ما حقق شعبية شائعًا في سوق هواتف الألعاب ، حيث يتميز بمعالج شريع وقوي من كوالكوم شريحة Snapdragon 8+ ، ومساحة تخزين LPDDR5 مع ذاكرة وصول عشوائي UFS3.1 ، وشاشة عرض بمعدل تحديث فائق 144 هرتز.

ولكن رغم كل تلك الإمكانيات والمواصفات القوية، نظرًا لأن الهواتف الذكية المخصصة للألعاب التي تقدم نفس القدرات موجودة ومتوفرة في الأسواق وبأسعار تنافسية؛ تضاءلت قيمة سلسلة Legion.

وواجه سوق الهواتف الذكية المخصصة للألعاب تحديات مؤخرًا وتأثرت شركة بلاك شارك Black Shark بأجواء السوق واضطرت إلى تسريح جزء كبير من قوتها العاملة مع تخفيض رأس المال، وهي الشركة التي تقدم أفضل هواتف للألعاب على الإطلاق خاصة مع موبايل Black Shark 5 Pro الأقوى على الإطلاق.