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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تعطيل الدراسة في مدارس القليوبية بسبب الأمطار.. تنبؤات العالم الهولندي.. هل اقتران القمر يتسبب في زلزال مدمر بنهاية مارس؟

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعطيل الدراسة في مدارس القليوبية بسبب الأمطار

يعد تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار ، قرار ينتظره جميع طلاب المدارس في مختلف محافظات الجمهورية ، بالتزامن مع موجة الأمطار التي تضرب سماء مصر منذ ساعات.

 

«تربية القاهرة» تكشف تفاصيل دورة إعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

كشفت الدكتورة إيمان هريدي عميدة كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، عن تفاصيل الدورة التدريبية لإعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها.

 

آثار القاهرة تبدأ امتحانات الميدتيرم السبت .. تفاصيل
كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم"، حيث قال إنها سوف تعقد مع بداية شهر أبريل وتكون حضوريا داخل مقر الكلية.

 

تنبؤات العالم الهولندي.. هل اقتران القمر يتسبب في زلزال مدمر بنهاية مارس؟
عاد متنبئ الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس لإثارة الجدل مرة أخرى وإحداث بلبلة بتنبؤاته التي يقول إنها تعتمد على حقائق علمية وعلى حركة الكواكب وتأثيرها على الكرة الأرضية، حيث حذر من ظواهر فلكية تحدث خلال الفترة الأخيرة من شهر مارس وهي اقتران القمر مع الكواكب وأن هذا الاقتران سوف يتسبب في حدوث زلزال مدمر.

 

أوراق التقديم وشروط الالتحاق بالتعليم المدمج في جامعة القاهرة
أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للحصول على البكالوريوس والليسانس المهني بنمط التعلم المدمج، وذلك للفصل الدراسي مارس 2023 امتحانات يوليو 2023، وذلك من اجل استكمال تعليمهم بصورة طبيعية دون النظر إلى أعمارهم.

 

مع اقتراب موعد الإفطار.. الزهرة رمز الحب والجمال يظهر في سماء مصر
تشهد سماء مصر الآن ومع اقتراب موعد الإفطار، ظاهرة فلكية بديعة في ثاني أيام شهر رمضان المبارك وهي اقتران القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) رمز الحب والجمال، فى مشهد جميل وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير، إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

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