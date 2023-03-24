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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مع اقتراب موعد الإفطار.. الزهرة رمز الحب والجمال يظهر في سماء مصر

الزهرة
الزهرة

تشهد سماء مصر الآن ومع اقتراب موعد الإفطار، ظاهرة فلكية بديعة في ثاني أيام شهر رمضان المبارك وهي اقتران القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) رمز الحب والجمال، فى مشهد جميل وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير، إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: أننا نشاهد بعد قليل مشهد خلاب وساحر حيث يظهر وأحد من أجمل الكواكب في المجموعة الشمسية الا وهو كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) رمز الحب والجمال، ويكون مشاهد في مساء مصر بوضوح.

واوضح تادرس، أن اقتران القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) رمز الحب والجمال، نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بداية غروب المشهد في الـ 8:50 مساءا تقريبا .

الآن.. أفضل وقت لمشاهدة الظواهر الفلكية

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار إلى أن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية ورمز الحب والجمال

يعد كوكب الزهرة أجمل وأقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الأرض، حيث  سماه الإغريق "أفروديت" واتخذوا منه آلهة للحب والجمال، كما أنه أيضا ثاني كواكب المجموعة الشمسية من حيث قربه إلي الشمس ويبعد عن الشمس نحو ١٠٨ مليون كيلومتر وهو كوكب ترابي كعطارد والمريخ شبيه بكوكب الأرض.

وأطلق عليه الرومان اسم "فينوس"، وهو الاسم الذي أصبح يعرف به إلى يومنا هذا، والزهرة لشدة لمعانه قد يشاهد نهارا بعد شروق الشمس أو قبل غروبها.

يعرف كوكب الزهرة كوكب الحب والجمال بأنه دائماً كثالث ألمع جسم بعد الشمس والقمر.

وأطلق على كوكب الزهرة كوكب الحب والجمال خلال العصور القديمة  تسمية (هيسبيروس) عندما شوهد في سماء المساء و(فسبورس) عندما شوهد في سماء الفجر ومن غير المعروف اذا كانوا عرفوا بأنهما جسم واحد.  

 

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