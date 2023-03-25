امطار غزيرة تضرب منطقة أحمد عرابى بالمهندسين.. شاهد

شهدت منذ قليل محافظة الجيزة، امطارا غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وتحديداً في منطقة أحمد عرابى بالمهندسين.

والتقطت عدسة صدى البلد صور لحظة تساقط الأمطار على منطقة أحمد عرابى بالمهندسين، وتبين أن الأمطار لم تؤثر على سير حركة المرور في الساعات الأولى من صباح اليوم.

امطار غزيرة

وكانت شهدت معظم المحافظات أمس الجمعة، أمطار غزيرة على رأسها القاهرة والقليوبية، فيما قرر محافظ القليوبية تعطيل الدراسة اليوم السبت بسبب الأمطار التي لحقت بالمحافظة أمس الجمعة.

طقس اليوم و امطار غزيرة

كشف الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة، قائلة إن ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناه وشمال الصعيد وسيناء في الساعات الجارية، والتي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق وسماع دوى الرعد، لذا يجب توخى الحيطة والحذر.

امطار رعدية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتقدم السحب الرعدية الممطرة لتشمل الإسكندرية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة الأمطار المتوقعة ليوم السبت 25 مارس 2023 والتي من المتوقع أن تشهدها محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية والشر

تكاثر السحب

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى، المنوفية، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن السحب الرعدية ستكون مصاحبة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة إلى متوسطة، تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق

امطار غزيرة في المحافظات

ومن المتوقع أن تتقدم السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من سيناء مع تقدم الوقت، وتستمر هذه الأجواء حتى غدا السبت.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية في السلوم و مطروح وسيدى براني و سيدى عبد الرحمن والعلمين يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا.

دعاء المطر

يعدّ دعاء المطر مستجاب حيث إن الدعاء وقت نزول المطر من أوقات فضل الله سبحانه ورحمته على عباده، وفيه توسعةٌ عليهم بالخير وأسبابه المختلفة، و كذلك فإن دعاء عند نزول المطر مظنّةٌ لإجابة الدعاء، لما قد جاء في حديث سهل بن سعد مرفوعًا عن دعاء المطر مستجاب أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: «اثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء، وتحت المطر»، والمراد بالدعاء عند النداء؛ أي عند الأذان، أمّا دعاء المطر أي تحت المطر فهو وقت نزول المطر وعند هطوله، فهذا الحديث ممّا يدلّ على أهميّة الدعاء في ذلك الوقت – دعاء المطر -، كما يُستحبّ للمسلم عند نزول المطر أن يُعرّض نفسه له حتى يصيب بدنه بشيءٍ منه، ومن دعاء المطر ( اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب) .

دعاء المطر الغزير

زادت الحاجة إلى دعاء المطر الغزير كثيرًا في هذه الأوقات، حيث ساءت الأحوال الجوية ، فدعت الحاجة إلى دعاء عند نزول المطر الغزير ، والوارد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- للوقاية والنجاة من السيول، حيث إن من دعاء عند نزول المطر الغزير أو الدعاء في حال اشتدّ المطر وخاف النّاس ضرَرَه، فمن السُّنّة أن يدعوَ المُسلِم فيقول مثل قول الرّسول -صلّى الله عليه وسلم- حيث كان يدعو بهذا الدُّعاء إذا اشتدّ المطر، فيقول: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والجِبَالِ والآجَامِ والظِّرَابِ والأوْدِيَةِ ومَنَابِتِ الشَّجَرِ».

دعاء المطر قصير

ورد في دعاء المطر قصير الكثير من الأمثلة و أفضل الادعية عند هطول المطر والمأثورة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فجاء من جملتها دعاء عند نزول المطر قصير مستجاب.

• اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا.

• مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ.

• اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.

• سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.

• اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ.

• اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.

• اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.

• اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء.

•اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.

• اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب.

• اللهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.

• اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.

• اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين.

• اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

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