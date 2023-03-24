العاصفة بدأت من القاهرة.. أمطار رعدية تضرب عدة مناطق | اعرف فين؟

ضربت أمطار رعدية شديدة عدة مناطق داخل محافظتي القاهرة والجيزة، وتحديدا مدينة 6 أكتوبر، وسط أجواء رمضانية وروحانية، حيث يتوقع أن يستمر هطول الأمطار والتقلبات في حالة الطقس حتى الغد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم - مطروح- سيدى برانى- سيدى عبد الرحمن -العلمين)؛ يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5 - 7 درجات.

حالة الطقس اليوم الجمعة 24 مارس

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" في وقت سابق اليوم الجمعة، إلى بداية تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد "السلوم- سيدى برانى- مطروح" خلال حالة الطقس اليوم، والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا.

ونوهت إلى أنه من المتوقع أن تمتد السحب الرعدية الممطرة؛ لتشمل باقي السواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت، ويكون الوجه البحري تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة بداية من فترات المساء.

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس اليوم على القاهرة الكبرى، لفتت الأرصاد إلى أن القاهرة على موعد مع أمطار رعدية تكون متوسطة الشدة خلال فترات الليل.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من غرب الدلتا (المنوفية - الغربية) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتشهد القاهرة الكبرى سقوط أمطار رعدية بدأت منذ قليل على بعض مناطق القاهرة.

وهذا بيان بدرجات الحرارة على القاهرة والمحافظات:

العظمى على القاهرة 28 والصغرى 15

العاصمة الإدارية 29 - 16

أكتوبر 29 - 16

بنها 28 - 15

دمنهور 29 - 15

وادي النطرون 29 - 14

كفر الشيخ 28 - 15

المنصورة 28 - 16

الزقازيق 29 - 16

شبين الكوم 28 - 15

طنطا 28 - 16

دمياط 28 - 15

بورسعيد 27 - 14

الإسماعيلية 29 - 13

السويس 29 - 13

درجات الحرارة غداً السبت

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا السبت:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة

أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

الطقس غدًا في مصر

وأضافت أن ذروة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار يكون خلال هذه الليلة حتى يوم غد السبت الموافق 25 مارس 2023، كما تشهد حالة الطقس نشاط الرياح على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

الطقس غداً

حالة الطقس الأيام القادمة

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الجمعة تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تشمل تقلبات جوية وأمطارًا نتيجة التأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر ومنخفض السودان الموسمي، وهو منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا؛ يخلق أمطارًا متفاوتة الشدة ورعدية على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأضافت "غانم" أن الأمطار بدأت على السواحل الغربية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، وتتقدم خلال فترات الليل إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مشيرة إلى استمرار الأمطار حتى يوم السبت.

الطقس غدًا السبت

أوضحت “غانم” أنه حالة الطقس يوم السبت تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة إذ تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية، مع وجود نشاط رياح يساهم في زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مضيفُة: «تستمر التقلبات الجوية 48 ساعة على مدار يومي الجمعة والسبت، ويعود التحسن في الأحوال الجوية بداية من يوم الأحد».

ولفتت إلى أن أول أسبوع من الربيع يأخذ بعض سمات فصل الشتاء؛ لأن ارتفاع درجات الحرارة سيكون فى الأسبوع الثانى؛ متوقعة أن يكون أول أسبوع من الشهر الكريم حول نفس المعدلات الحالية.

درجات الحرارة غداً

انتهاء فصل الشتاء

انتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (۲۳٫٥) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

وسبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب يكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.