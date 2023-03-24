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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الطقس السيء.. توقف أعمال الصيد بالبحر في مطروح

امطار مطروح
امطار مطروح

يسود محافظة مطروح اليوم الجمعة حالة من الطقس غير المستقر بتساقط أمطار غزيرة على مدن مرسي مطروح وبراني والنجيلة والسلوم ومنطقة الساحل الشمالي.

أصوات الرعد وأمطار غزيرة تزلزل مدن مطروح الغربية.. بث مباشر

25 دقيقة.. فرق توقيت المغرب بين مطروح والقاهرة في اليوم الثاني لرمضان


كما يشهد البحر توقف أعمال الصيد تماما بسبب اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط بسبب ارتفاع أمواج البحر بشكل ملحوظ.


كانت مدن محافظة مطروح الغربية النجيلة والسلوم وبراني قد شهدت أمطار غزيرة بالإضافة إلى ارتفاع أصوات الرعد في سماء المحافظة كما شهدت مدينة مرسي مطروح والحمام أمطار متوسطة.
كما زادت حركة الرياح بشكل ملحوظ وانتشرت السحب في سماء المحافظة مع انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ.


وتتوقع الأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق واسعة من البلاد بحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تبدأ غربا وتصل ذروتها من عصر الجمعة وحتى عصر السبت.


تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الليلة علي شمال غرب البلاد يصاحبها هطول للأمطار الرعدية الغزيرة مع حبات البرد أيضا.


وتتعدى الكميات الليلة وغدا 30 ملم علي مناطق من مرسي مطروح خاصة غربها وظهيرها الصحراوي وهو ما سوف يؤدى إلى تشكل السيول المحلية هناك، مع حلول ساعات عصر الغد تنتقل الحالة الجوية إلى جهة الشرق لتصل الأمطار إلى الإسكندرية ومناطق من الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، تباعا مدن القناة وسيناء وغرب خليج السويس.

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