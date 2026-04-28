قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الكيلو 80 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم تفاجئ المواطنين بانخفاض جديد

أمل مجدى

يتابع المواطنون أسعار الدواجن والبيض بشكل يومي لأنها جزء لا يتجزأ من وجبات المصريين وتؤثر أسعارها بشكل كبير على ميزانية الأسرة المصرية البسيطة.

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بشكل ملحوظ وبالتالي  شهدت أسعار البيض انخفاض كبير عن أسعارها خلال الأسابيع الماضية.

أسعار الدواجن اليوم

انخفضت أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 وسجل سعر الكيلو إلي 80 جنيها بالمزرعة وتصل  للمستهلك بسعر 85 جنيها، بعد أن كانت تصل للمستهلك بسعر 100 جنية أمس ، كما استقرت أسعار الدواجن 

الأمهات عند حوالى 67جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 97 جنيه بعدما كان سعرها 110 وتصل للمستهلك 105جنيهًا.

كذلك سجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم

كما شهدت أسعار البانيه بالتبعية انخفاضاً كبيراً حيث وصل سعر كيلو البانيه اليوم من  260 لـ 210 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 100  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض لنحو 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 117جنيهًا.

كما وصلت كرتونة البيض البلدي لنحو 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

جدير بالذكر أن قطاع الدواجن في مصر يُعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية، ولم يتأثر بما أشيع الفترات السابقة عن خطورة تناول الدجاج والبيض حيث يبلغ حجم الإنتاج السنوي نحو 1.4 مليار طائر، بما يحقق اكتفاءً ذاتيًا كاملًا تقريبًا بنسبة 100%.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

