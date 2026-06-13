ارتفاع السندات الدولية الكينية مدعومة بآمال التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط

ارتفعت السندات الدولية الكينية، في ختام تداولات الأسبوع المنقضي، مع ترحيب المستثمرين باحتمال التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط؛ وهو ما يُنظر إليه على أنه تطور إيجابي بالنسبة لكينيا، التي شهدت قفزات في أسعار الوقود للمستهلكين أثارت احتجاجات دامية الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات منصة "تريدويب" الأمريكية، وهي منصة رائدة في التداول الإلكتروني للأوراق المالية، أن السندات الكينية المستحقة في عام 2048 ارتفعت بمقدار سنتين لتصل إلى 95.8 سنتًا للدولار، مسجلة أعلى مستوى لها في نحو أربعة أشهر، كما سجلت السندات الدولية طويلة الأجل لدول الأسواق الناشئة المستوردة للنفط مكاسب مماثلة.

وقال سمير جاديو، رئيس استراتيجية أفريقيا لدى بنك "ستاندرد تشارترد"، إن تراجع أسعار النفط دعم الأداء المتفوق لسندات "اليوروبوند" الكينية، بعدما كانت قد سجلت أداءً أضعف بكثير من نظيراتها في بداية أزمة الشرق الأوسط.

وأضاف جاديو أن التحسن الأخير في أسعار النفط خفف من الضغوط التي واجهتها كينيا وغيرها من الدول المستوردة للنفط، وأسهم في تعزيز ثقة المستثمرين تجاه ديونها السيادية.