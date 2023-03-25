بالأخضر اللامع.. بلقيس فتحي تتألق بهذه الإطلالة على إنستجرام

شاركت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة ومختلفة وناعمة للغاية .

تفاصيل إطلالة ب لقيس فتحي

وظهرت بلقيس، بفستان باللون الأخضر اللامع طويل يغطيها بالكامل ويعطي منطقة الأكتاف والذراعين ايضا وبتصميم واسع من الاسفل وببعض الكشكشة من عند منطقة الصدر .



وتركت بلقيس فتحي خصلات شعرها المنسدلة على وجهها وظهرها بتسريحة إنسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من طول شعرها.

بلقيس فتحي



واعتمدت بلقيس فتحي على بعض اللمسات الناعمة من المكياج، وقامت باختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والماسكرا والآي لاينر بألوان ترابية ناعمة لتبرز من جمال عينيها.



بلقيس فتحي

ولم تتكلف بلقيس فتحي بإرتداء الأكسسورات اللافتة، وقد أختارت الظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.

