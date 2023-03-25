انخفاض كبير في سعر النفط عالميا

انخفضت أسعار النفط مساء أس الجمعة مع تراجع أسهم البنوك الأوروبية وبعد أن قالت ‏وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي البترول ‏الاستراتيجي الأمريكي قد تستغرق أعوامًا مما يقوض توقعات الطلب.‏

وانخفض سعر خام برنت 92 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 74.99 دولار للبرميل، ‏وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا أو 1% إلى 69.26 ‏دولار للبرميل.‏

وارتفع الخامان هذا الأسبوع بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.8% هذا الأسبوع فيما صعدت العقود الآجلة ‏للخام الأمريكي 3.%. وسجل كلا الخامين أكبر انخفاض لهما منذ شهور في ‏الأسبوع الماضي.‏

إعادة ملء الاحتياطي

وقال مسؤولون من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهم يريدون إعادة ملء الاحتياطي، بعد بيع نحو 180 مليون برميل العام الماضي في سحب قياسي، حين يستقر سعر النفط عند نحو 70 دولارا للبرميل. وبيع النفط من الاحتياطي بنحو 94 دولارا للبرميل.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الطاقة أنها تنفذ استراتيجية من ثلاثة أجزاء لإعادة ملء الاحتياطي على المدى الطويل تتضمن إعادة الشراء بإيرادات بلغت نحو 4.5 مليار دولار من المبيعات السابقة، وعائدات أكثر من 25 مليون برميل من النفط من التبادلات السابقة، والعمل مع الكونغرس لتجنب "مبيعات غير ضرورية لا علاقة لها باضطرابات الإمداد".

ونجحت الوزارة العام الماضي في إقناع الكونجرس بإلغاء مبيعات سبق أن أجازها بلغت 140 مليون برميل، ومن المقرر تنفيذها من السنة المالية 2024 إلى السنة المالية 2027.

لكن وزارة الطاقة تمضي قدما في بيع 26 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي أجازها الكونجرس في السنوات السابقة للمساعدة في تمويل الميزانية الاتحادية. وسيتم تسليم النفط بدءا من أول أبريل إلى 20 يونيو