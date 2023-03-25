ضبط راكب حاول تهريب مستلزمات هواتف محمولة وآخر بحوزته خناجر.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات التليفون المحمول، كما تم ضبط راكب مصري ايضا بحوزته ثمانية خناجر أحجام متنوعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الكويت استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.

تم تفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من مستلزمات التليفون المحمول بين طيات الملابس بالحقائب والبطاريات داخل الجوارب، بلغ إجمالي المضبوطات ٢٥٩ وحدة من تلك المستلزمات عبارة عن ٨٠ بطارية iphone و ٥٠ شاشة و ٤٠ كيس بداخلهم قطع غيار و ٢٩ بطارية لأنواع اخري من التليفونات و ٢٧ اسكرينة و ٦ تليفونات وقطع غيار اخري للتليفون المحمول.

والحالة الثانية اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من اسطنبول حيث استوقف مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، وتم تفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود اسلحة بيضاء بين طيات الملابس، “ثمانية خناجر” احجام متنوعة، افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥.

أمر احمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول، كما أمر الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الثاني للنيابة المختصة.