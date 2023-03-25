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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة|بلوجر شهيرة تستغيث بعد توقف قلب نجلها.. وفوائد تناول المكسرات بين الإفطار والسحور في رمضان

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

في العناية المركزة.. بلوجر شهيرة تستغيث بعد توقف قلب نجلها

نشرت البلوجر ديانا محمد فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تطلب فيه الاستغاثة والدعاء لنجاة ابنها بعد تعرضه لحادث أليم أدى إلى دخوله العناية المركزة.

مع تقلبات الجو .. هاني الناظر يقدم روشتة لمرضى الحساسية

كشف الدكتور هانى الناظر ، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس القومى للبحوث الأسبق، عن علاج سهل و بسيط لمرضى الحساسية بالأخص مع التقلبات التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

بفستان محتشم| شاهد الملكة رانيا تستعرض أناقتها في رمضان

حرصت الملكة رانيا زوجة الملك عبد الله ملك الأردن، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

نصائح طبية لاستغلال شهر رمضان للإقلاع عن التدخين

يعتبر الإقلاع عن التدخين أمر صعب على المدخنين؛ حيث يواجه المدخنين مشكلة كبيرة في التوقف عن التدخين خلال فترة الصيام، إلا ان هناك بعض النصائح البسيطة التي تساعد على التخلص من عادة التدخين في رمضان.

فوائد تناول المكسرات بين الإفطار والسحور في رمضان

يشجع الأطباء دائما الأشخاص على تناول أطعمة صحية كالمكسرات بين الإفطار والسحور في شهر رمضان.. وقد وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في السويد والنرويج، أن تناول المكسرات بين الإفطار والسحور يعتبر من السناكس الخفيفة الحفيفة والصحية والتي تحتوي على كميات عالية من الألياف والبروتين والفيتامينات.

 

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