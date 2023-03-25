في العناية المركزة.. بلوجر شهيرة تستغيث بعد توقف قلب نجلها

نشرت البلوجر ديانا محمد فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تطلب فيه الاستغاثة والدعاء لنجاة ابنها بعد تعرضه لحادث أليم أدى إلى دخوله العناية المركزة.

ظهرت البلوجر ديانا محمد في حالة انهيار خلال مقطع فيديو قالت فيه: "أرجوكم ادعوا لـ راكان ابني، خبطته عربية وحالته خطر وقلبه وقف ورجع تاني، وهو حاليا في غرفة العناية المركزة بين الحياة والموت".

وطالبت البلوجر ديانا محمد بالدعاء لابنها الذي يبلغ عمره ثلاثة أعوام فقط.

وقد تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و السوشيال ميديا مقطع الفيديو وصورا للأم ونجلها، طالبين الدعاء والنجاة للطفل.

