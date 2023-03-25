أوس أوس: مراتي نموذج للقوة والصبر بالنسبة لي بعد وفاة ابني

أكد الفنان محمد أوس "أوس أوس"، عدم قدرته على تقييم تجربة دخول بعض البلوجر عالم الفن والتمثيل، قائلا: "دخول البلوجر للمجال هو القصة كلها يبقى عندك قبول وموهبة وممكن يبقى حد ناجح على السوشيال وميعرفش يتكلم أو يمثل أمام الكاميرا".

وأوضح أوس أوس، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن بعض الفنانين يستطيعوا التأثير بكلمة واحدة أمام الكاميرا، مؤكدا أن الفن مرتبط بالموهبة والحضور عند الناس والجمهور الذين يتلقوا أعمالنا الفنية.

وعبر محمد أنور، عن استمرار تأثره بوفاة ابنه، قائلا: "الحاجات دي مش بتنتهي والفكرة كلها عديت بسبب الرضا من الله ومراتي روايدا مراتي كان عندها كمية صبر كبيرة لأن برضو كانوا أخوها متوفي وحسيت الوجع ده قبل كده وكانت بالنسبة لي مثال للقوة والصبر والموضوع بقى اهدى شوية بسبب رحمة ربنا".