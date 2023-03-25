عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أوس أوس: مراتي نموذج للقوة والصبر بالنسبة لي بعد وفاة ابني

أوس أوس
أوس أوس

أكد الفنان محمد أوس "أوس أوس"، عدم قدرته على تقييم تجربة دخول بعض البلوجر عالم الفن والتمثيل، قائلا: "دخول البلوجر للمجال هو القصة كلها يبقى عندك قبول وموهبة وممكن يبقى حد ناجح على السوشيال وميعرفش يتكلم أو يمثل أمام الكاميرا".

txt

أوس أوس : وفاة ابنى اختبار من ربنا وزادت علاقتي بزوجتي

txt

أوس أوس: محمد صبحي قال بنقدم تفاهة وعادل إمام أول من كلمنا

وأوضح أوس أوس، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن بعض الفنانين يستطيعوا التأثير بكلمة واحدة أمام الكاميرا، مؤكدا أن الفن مرتبط بالموهبة والحضور عند الناس والجمهور الذين يتلقوا أعمالنا الفنية.

 

وعبر محمد أنور، عن استمرار تأثره بوفاة ابنه، قائلا: "الحاجات دي مش بتنتهي والفكرة كلها عديت بسبب الرضا من الله ومراتي روايدا مراتي كان عندها كمية صبر كبيرة لأن برضو كانوا أخوها متوفي وحسيت الوجع ده قبل كده وكانت بالنسبة لي مثال للقوة والصبر والموضوع بقى اهدى شوية بسبب رحمة ربنا".

أوس أوس عادل إمام محمد صبحي القاهرة والناس التمثيل الاعلاميه أسما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

لطلاب الجامعات والمدارس .. 11 يوما إجازة رسمية في شهر رمضان

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

ولا يفرق معايا.. نجم الزمالك السابق يرد على تشجيعه للهلال أمام الأهلي

مصدر أمنى يكشف حقيقة التعدى على مؤذن أمام مسجد بالإسكندرية

ترشيحاتنا

طليقي اتهجم عليّ وعملت محضر.. مي سليم: معنديش مانع أشوف له عروسة

ياسمين عز لـ رامز جلال: أنا هدخل الجنة مع الرجالة اللى هتقطعك

الجامع الأزهر : التفكك الأسري من أهم مقومات الشيطان في تدمير المجتمعات

بعد هجوم حوارة.. الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل نابلس ويطارد مطلقي النار

تصريحاتي لم تعرض.. محمد أنور يفجر مفاجأة عن مقلب رامز جلال

لطلاب الجامعات والمدارس .. 11 يوما إجازة رسمية في شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم .. طريقة عمل سبرنج رولز بالخضار

وفر 100 جنيه .. طريقة عمل الكنافة أحلى من الجاهزة

كيف تحمى نفسك من الإصابة بـ السل ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للقوات البحرية

فيديو

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

شيخ الحارة يكشف علاقة رانيا يوسف العاطفية مع لاعب كرة شهير.. فيديوجراف

تحذير عاجل.. ذروة الأمطار الرعدية والسيول اليوم| فيديو

هبوط جديد .. أسعار الذهب عيار 21 و18 اليوم السبت 25 مارس 2023..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ