أوس أوس : وفاة ابنى اختبار من ربنا وزادت علاقتي بزوجتي

أكد الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، عدم صحة ما يشاع عن أن وفاة نجله تسببت في محاولة طلاقه لزوجته، قائلا: "شائعة غير صحيحة، ومتمسك بزوجتي وما مريت به اختبار من ربنا".



وأضاف "أوس أوس"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن موقف وفاة نجله زاد من علاقته مع زوجته وحبها، مشددًا على أن هذا أسوأ ظرف مر به هو وأسرته، وكان اختبار لعلاقتي بزوجتي.

المواقف الصعبة اثبتت حبي لزوجتي

وتابع أوس أوس: "المواقف الصعبة أثبتت حبي لزوجتي.. شخصية اللي قدامك بيظهر في الأوقات الصعبة وده اللي ظهرت عليه زوجتي.