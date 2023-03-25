برعاية الوزير صبحي .. دورات رمضانية بمراكز الشباب في دمياط

نفذت مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الشباب ، استمرار فاعليات الدورة الرمضانية في مراكز الشباب وهي ، مركز شباب كفر البطيخ التابع لإدارة كفر البطيخ ،مركز شباب المنازل ، مركز شباب سيف الدين ،ومركز شباب السرو التابعة لإدارة السرو ، ومركز شباب كفر المياسرة التابع لفرع الزرقا ، طبقا لخطه نشاط المركز الرياضي في الدورة الرمضانية لكرة القدم ، حيث تبقى الدورات الرمضانية سمة أساسية من سمات الشهر الكريم وتحظى بإهتمام شعبي على صعيد المشاركة والمتابعة من كافة الفئات .

وفى شهر رمضان تبدأ مراكز الشباب والأندية الرياضية في تنظيم دورات رياضية طوال الشهر ولعب الدورات الرمضانية مختلف عن لعب المباريات العادية والتي تتمتع بروح حماسية كبيرة .

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية .