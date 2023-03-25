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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برعاية الوزير صبحي .. دورات رمضانية بمراكز الشباب في دمياط

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الشباب ، استمرار فاعليات الدورة الرمضانية في مراكز الشباب وهي ، مركز شباب كفر البطيخ التابع لإدارة كفر البطيخ ،مركز شباب المنازل ، مركز شباب سيف الدين ،ومركز شباب السرو التابعة لإدارة السرو ، ومركز شباب كفر المياسرة التابع لفرع الزرقا ، طبقا لخطه نشاط المركز الرياضي في الدورة الرمضانية لكرة القدم ، حيث تبقى الدورات الرمضانية سمة أساسية من سمات الشهر الكريم وتحظى بإهتمام شعبي على صعيد المشاركة والمتابعة من كافة الفئات .

وفى شهر رمضان  تبدأ مراكز الشباب والأندية الرياضية في تنظيم دورات رياضية طوال الشهر ولعب الدورات الرمضانية مختلف عن لعب المباريات العادية والتي تتمتع بروح حماسية كبيرة .

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية .

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