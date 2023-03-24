كان بيشوف خناقة.. مصرع شاب دهسا بالسيارة على يد بلطجى في دمياط

شاب، في العقد الثالث من عمرة، مقبل على الزواج يتيم الأم، بارا بإخواته البنات، محبوبا من أبناء قريته، لقي مصرعه دهسا بالسيارة على يد بلطجى بقريته دون أن يرتكب ذنبا، أنه الشاب يوسف ابو السعود، ٢٩ سنه ابن عزبه اللوزى التابعه لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، والذى دهس بسيارة عدة مرات على يد بلطجى بالقريه وتوفي في الحال.

يتيم الأم ومحبوب بين أسرته وأبناء قريته

ترجع أحداث الواقعة حسب ما أكدها شهود العيان، إلى أنه تم شجار بين عدد من أفراد القرية ومنهم الجانى مما أدى إلى تدخل الأهالي لفض هذا الاشتباك إلا أن أحدهم وهو الجانى كان يحمل السلاح وهدد بأن يدهس كل من في المنطقه بسيارته وانتقل بالفعل سيارته وبدأ في دهس الموجودين بالشارع وهدد بقتل المارة ودهسهم بسيارته.



مما أثار الزعر والرعب بالشارع، ويشاء القدر اثناء عودة يوسف لمنزل شاهد المشاجرة فتوقف مع أصدقائه لمشاهدة مايجرى داخل الشارع وقام الجانى بدهسه وعندما صرخ الاهالى وطالبوا بالتوقف وايقاف السيارة رفض ودهس يوسف بالسياره مارا عليه عدة مرات إلى أن تركه جثه هامدة حسب مارواه شهود العيان على الواقعة.

والدة وجده غارقا في دمه في الشارع وفارق الحياه

وأكد السعيد ابو السعود والدة الشاب يوسف، أنه فوجيء بالاهالي ينادون عليه من منزله بأن ابنه يوسف فد توفي نتيجه دهس بسيارة البلطجى المعروف بالقريه ويدعى احمد الا انه ذهب مسرعا فوجد ابنه غارقا في دمه والقاتل موجود وسيارته ويتباهى بمت يفعله بل يهدد الجميع بالقتل.

وتابع انه تم إبلاغ الشرطه وبالفعل تك إلقاء القبض عليه وعلى اقاربه ممن كانو معه وقت الحادث إلا أنه يطالب بسرعه محاكمته على مافعله لانه اهدر دم يوسف دون أن يرتكب ذنبا.

الجانى دهس الأهالي بسيارته ليتباهى بقوته

وأشار احد شهود العيان، أن الجانى لم يقم بدهس يوسف فقط وإنما قام لاصابه العديد من الشباب ممن كانوا متواجدين بالشارع لمشاهدة المشاجرة ومنهم من تم نقله للمستشفي لتلقي العلاج نتيجة لاصابتهم بكدمات متفرقه نتيجة لقيام الجانى باصطدامهم بسيارته. فهو معتاد التباهى بقوته وأعمال البلطجة بالقريه.

وتم إبلاغ الشرطة و تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثمان لمستشفى كفر سعد المركزي وتتم الان تحقيقات النيابة التى قررت استمرار حبس المتهم ١٥ يوما على ذمه التحقيقات.

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