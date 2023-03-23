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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«علمني حرفة».. دورات تدريبية لشباب وفتيات دمياط

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

نفذت إدارة الشباب بمركز شباب السعدية القبلية بمحافظة دمياط، التابع لمديرية الشباب والرياضة  "إدارة الشباب" بدمياط، دورة تدريبية تحت شعار “علمني حرفة” فى مجال الإكسسوارت، وذلك من خلال وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

‏تهدف تلك الدورات إلى تشجيع الشباب على التدريب المهني والحرفي وإعداده وفق احتياجات سوق العمل، حيث يتم تنفيذها داخل مراكز الشباب على مستوى الـ27 محافظة. 

وأكدت منال جمال الدين، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن التدريبات الحرفية تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب على المهن الحرفية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل، كما يتم عرض منتجاتهم في المعارض التي تنفذها الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

يأتى ذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وعناية الدكتور وليد الشاذلي، مدير عام المديرية، وبإشراف أسامة خليفة، وكيل المديرية للشباب.

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