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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مشروب رمضاني.. كوب من قمر الدين يحميك من أمراض خطيرة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد تناول قمر الدين.

ولخصت "غزال"، هذه الفوائد في النقاط التالية: 

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك، يعتبر مصدرا عاليا للألياف الغذائية، وخاصة الألياف القابلة للذوبان.

 

2- الحد من ارتفاع الكوليسترول الضار LDL، إذ أن محتواه العالي بالألياف الغذائية القابلة للذوبان يساعد على الوقاية من ارتفاع كوليسترول الدم الضار ويعزز صحة الشرايين.

 

3- يعتبر قمر الدين مصدر عالي للبوتاسيوم ،ومن المعروف اهمية البوتاسيوم لصحة القلب والحفاظ على ضغط دم سليم. وكل كوب من المشمش المجفف الغير المطبوخ يحتوي ما يقارب 1511 ملغم بوتاسيوم.

 

4- الوقاية من الانيميا (فقر الدم) ، اذ يعتبر قمر الدين مصدر للحديد .كل كوب من المشمش المجفف الغير مطبوخ يحوي ما يقارب 3.5 ملغم حديد.

5- تعزيز المناعة والوقاية من الالتهابات ، يعتبر قمر الدين المصنوع من المشمش المجفف مصدر رائع لمضادات الاكسدة والكاروتينات التي تعزز مناعة الجسم. فهو عالي بمضادات الأكسدة القوية وخاصة فيتامين A وفيتامين C المهمين لمحاربة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف.

 

 

 

 

 

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