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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تهاجم الاتحاد الأوروبي لصمته على قمع المتظاهرين في فرنسا

المظاهرات في فرنسا
المظاهرات في فرنسا

وجّهت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، نقدًا لاذعًا لموقف الاتحاد الأوروبي وصمته تجاه قمع المتظاهرين في فرنسا.
 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم السبت، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تساءل فيها حول الصمت الأوروبي والوزيرات والنساء في أوروبا وكندا وأستراليا تجاه قمع المتظاهرين خاصة النساء في فرنسا؟.

وتساءل الدبلوماسي الايراني، قائلا: أين الوزيرات في أوروبا وكندا وأستراليا من هذا القمع؟ ما السبب وراء عدم وجود ما حفل الموسيقى الجماعي لهن لدعم حقوق النساء الفرنسيات المحتجات؟".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قد نشر أمس الجمعة، تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، طالب فيها باريس بالتحدث إلى الشعب الفرنسي والاستماع إلى صوته.

وأرفق ناصر كنعاني في تغريدته، شريط فيديو يتضمن لقطات لمحتجين فرنسيين أضرموا النار في بلدية بوردو، وانضم رجال الإطفاء إلى المحتجين، وأشار إلى أن "من يزرع الريح يحصد العاصفة".

وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن مثل هذا النوع من العنف لا علاقة له بالجلوس على كرسي الأخلاق والتبشير للآخرين، مضيفا أن "المحتجين الفرنسيين ينتظرون مشاهدة المقطع الجماعي للوزيرات الأوروبيات والأستراليات والكنديات الداعمات لاحتجاج الفرنسيات".

وارتفع عدد المتظاهرين المحتجزين خلال أحداث الإضراب التاسع على مستوى فرنسا، ضد إصلاح نظام التقاعد الذي اجتاح البلاد، إلى 200 شخص، حسبما أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.

وأضاف دارمانين أن 103 من حالات الاعتقال تمت في باريس، مشيرا إلى أن بعضهم اعتقل بتهمة "أعمال عنف ضد أفراد السلطة العامة" أو بتهمة "الحرق العمد".

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