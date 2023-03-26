سفير مصر في زامبيا يكشف سبب تأجيل مباراة المنتخب الأولمبي 24 ساعة

قال معتز أنور، سفير مصر في زامبيا، إن منتخب مصر الأولمبي، جاهز لمواجهة نظيره الزامبي، مساء اليوم الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وأضاف معتز أنور، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "البعثة وصلت بسلامة الله، وخاضت مرانها الأساسي تحضيرا للمباراة، وملعب مباراة زامبيا والمنتخب الأولمبي أنشئ في 2010 ونأمل صعود منتخبنا لأمم أفريقيا".

وأردف: "الجانب الزامبي أجل المباراة مع مصر 24 ساعة، لأن يوم الأحد هو العطلة الأسبوعية في البلاد، وأتوقع حضور جماهيري كبير من مشجعي زامبيا في مواجهة المنتخب الأولمبي".

واستطرد: "الجمهور الزامبي مسالم جدا وغير متعصب ومتحضر إلى حد كبير".