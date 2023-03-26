إسكان الشيوخ: المشروعات التنموية بسيناء حولت أرض الفيروز لمنطقة اقتصادية واعدة

وجه النائب فايز أبو حرب وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر بالتنمية الشاملة فى شمال سيناء من خلال اطلاق الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء ، مشيداً بنجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لتنمية سيناء.

واعتبر " أبو حرب " فى بيان له أصدره اليوم الجهود التي قامت بها الدولة في سيناء بمثابة عبور جديد خاصة بعد إنفاق 610 مليارات جنيه كاستثمارات منفذة وجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء، على التنمية المتكاملة والتنمية العمرانية في سيناء، وتم إحداث ربط كامل ما بين غرب قناة السويس وسيناء، من خلال مجموعة من الأنفاق والكباري لخدمة التنمية مؤكداً أن شبكة الطرق في سيناء تتم على أعلى مستوى عالمي بعد أن اصبح لدينا حاليا 6 أنفاق تحت قناة السويس، و7 كباري عائمة ومجموعة هائلة من الطرق تتجاوز 3000 كيلومتر وبعد أن أصبحت سيناء تمتلك محاور تكفي عملية التنمية لـ50 سنة مقبلة على أعلى مستوى.

وقال النائب فايز أبو حرب إن مستوى الخدمات التعليمية فى شمال سيناء أصبحت على مستوى كبير من الأداء لخدمة اهالى وجماهير شمال سيناء بعد أن تم إنشاء 151 مدرسة تعليم أساسى تخدم 158 ألف طالب بمتوسطات فصول لا تتجاوز 29 طالبا في الفصل، فضلا عن الاهتمام بإنشاء مدارس مصرية يابانية، حيث توجد في كل مدن سيناء، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التي شهدها التعليم الجامعي، إذ تم إضافة 8 جامعات لتتحول إلى بؤرة تنمية تخلق نطاق تنموي حولها، فضلا عن إنشاء 50 مستشفى بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه، بأرقى ما وصل إليه العلم في بناء المستشفيات.

مشيراً إلى أن أبرز المشروعات التي تسير فيها الدولة على طريق تنمية سيناء، مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة، والذي يتم تنفيذه من قِبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على مساحة أكثر من 535 فدانًا على الطريق الدولي العريش – رفح، بتنفيذ أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، ومنطقة خدمات شاملة، تتضمن: نقطتي شرطة ومطافئ، ومكتب بريد وسنترالًا، ومخبزًا، ومحلات تجارية، وسوقًا تجاريّة، ومدرسة تعليم أساسيّ، ومسجدًا، وحضانتين للأطفال إضافة إلى مشروع تطوير وحدات الإسكان التعاوني بحي المساعيد بالعريش‎‎، لترميم 105 عمارات، بإجمالي 2337 وحدة سكنية، تم الانتهاء من رفع كفاءتها من خلال أعمال ترميم وإعادة إنشاء بواسطة الجهاز المركزي للتعمير، وإعادة تسليمها لأصحابها بدون تحميلهم أي كلفة مالية، حيث بلغت التكلفة الإجمالية أكثر من 440 مليون جنيه.

وأشاد النائب فايز أبو حرب بمشروع محطة محولات كهرباء الشلاق بمدينة الشيخ زويد، لتزويد مدينتي الشيخ زويد ورفح، بإنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء، كما تضم 4 محولات بطاقة 40 ميجاوات لكل محول، تضيف 600 ميجاوات للكهرباء ، بالإضافة إلى محطة كهرباء رئيسة بحي المساعيد بطاقة تشغيل 700 ميجاوات، ومحطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 300 ألف م3/يوم، يستفيد منها نحو 1.5 مليون مواطن ، مؤكداً أن هذه المشروعات القومية الكبرى حولت أرض الفيروز الى منطقة اقتصادية واعدة وقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.