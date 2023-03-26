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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

١٥٠ ألف نسخة من المصحف..قرار جديد من خادم الحرمين الشريفين في شهر رمضان

نسخ من المصحف
نسخ من المصحف

يستقبل المسجدين الحرام والنبوي ملايين المسلمين سنويا في أطهر بقاع الأرض مما جعل رواد مواقع التواصل يتابعون قرار الملك سلمان بتزويدهما بـ ١٥٠ ألف نسخة من المصحف بإعجاب واستحسان.

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ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تزويد المسجدين الحرام والنبوي، بـ150 ألف نسخة من المصحف الشريف، وذلك بالتزامن مع  توافد المسلمين من شتَّى أنحاء العالم في أيام رمضان لأداء العمرة والصلاة والزيارة.

من جانبه، ثمّن الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، عناية ورعاية الملك سلمان وولي العهد، كلَّ ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه.

وأضاف السديس أن الملك سلمان جعل الاهتمام بالحرمين الشريفين في مقدمة اهتماماته، ومن صور عنايته بهما ما يوفره من خدمات ورعاية وعناية، سائلاً الله أن يحفظه، ويجعله ذخراً للإسلام والمسلمين

 

الحرام المسلمين المصحف

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