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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل تلاوة القرآن .. علماء الأوقاف: كتاب الله منهج هداية يشفع لصاحبه يوم القيامة

ملتقى الفكر الإسلامي
ملتقى الفكر الإسلامي

أكد علماء وزارة الأوقاف أن القرآن الكريم منهج هداية، وأن قراءة القرآن فضلها عظيم، بها ينال المسلم أعلى المنازل، ويرتقي بها أرفع الدرجات، وينال الأجر العظيم، وأن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، ويعلي منزلته ودرجته في الجنة فيكون مع الملائكة السفرة الكرام البررة.

ملتقى الفكر الإسلامي

يأتي ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به الأوقاف وحرصها على تهيئة ‏الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي ستقام في ‏مساجد مصر لنشر الفكر الإسلامي الصحيح، ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم ‏الخاطئة، ضمن ‏فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال علماء الأوقاف، إن فضل تعلم القرآن وتعليمه عظيم، فالله (عز وجل) رفع منزلة مَن تعلم القرآن وعلمه وجعل له الخيرية, فهو خير الناس وأفضلهم، وأن واجب المسلم أن يداوم على تلاوة القرآن الكريم، وأن يكثر منها، فهي تجارة رابحة، وأن شرف المسلم تمسكه بكتاب الله (عز وجل) والعمل به.


جدير بالذكر أن فعاليات الملتقى أقيمت بمساجد‎:‎

1-‏‎ ‎‏ ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الفولي محافظة المنيا.‏
‏2-‏‎ ‎‏ ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد البحر محافظة دمياط.‏
‏3-‏‎ ‎‏ ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد النصر محافظة الدقهلية.‏
‏4-‏‎ ‎‏ ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد التوفيقي محافظة بورسعيد.‏
‏5-‏‎ ‎‏ ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد النصر محافظة شمال سيناء.‏
‏6-‏‎ ‎‏ ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد أبي بكر الصديق محافظة الإسماعيلية.‏
‏7-‏‎ ‎ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الأنصار محافظة المنوفية.‏
‏8-‏‎ ‎‏ ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد مدينة فيصل محافظة الإسكندرية.‏
‏9-‏‎ ‎ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد عمر بن عبدالعزيز محافظة بني سويف.‏
‏10-‏‎ ‎‏ ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الميناء الكبير محافظة البحر الأحمر.‏
‏11-‏‎ ‎‏ ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد ناصر محافظة القليوبية.‏
‏12-‏‎ ‎ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الفتح محافظة الشرقية.‏
‏13-‏‎ ‎ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الشهيد عبدالمنعم رياض محافظة سوهاج.‏
‏14-‏‎ ‎‏ ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد ناصر الكبير محافظة الفيوم.‏
‏15-‏‎ ‎ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الاستاد محافظة كفر الشيخ.‏
‏16-‏‎ ‎ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد السيد أحمد البدوي محافظة الغربية.‏
‏17-‏‎ ‎‏ ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد المطار محافظة أسوان.‏
‏18-‏‎ ‎ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي محافظة قنا.‏
‏19-‏‎ ‎‏ ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الهداية محافظة البحيرة.‏
‏20-‏‎ ‎‏ ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد المنشية الجامع محافظة جنوب سيناء.‏
‏21-‏‎ ‎‏ ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد المجمع الإسلامي محافظة الوادي الجديد.‏
‏22-‏‎ ‎ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الجامع الكبير محافظة السويس.‏
‏23-‏‎ ‎ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد السيد يوسف الحجاجي محافظة الأقصر.‏
‏24-‏‎ ‎ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد البقلي محافظة أسيوط.
25- ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد التنعيم محافظة مطروح.
26- ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الاستقامة محافظة الجيزة.

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