ميكالي: مباراة زامبيا صعبة ونلعب أمام منتخب عنيد

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر أهم الاخبار المحلية والرياضية وكان أهمها تعليق “روجيرو ميكالي ” المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن مباراه فريقه اليوم أمام زامبيا في إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة للأمم المتحده تحت 23 عاما لن تكون سهلة على الطرفين.

وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن منتخب زامبيا قوي وعنيد وهذا ما ظهر لنا في لقاء الذهاب.

وتابع ميكالي أن مهمتنا في المباراة لن تكون سهله ودائما نلعب مباراتنا للفوز واللاعبون يعرفون ذلك جيدا.

وأكمل أن فوزنا في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين لا يعني أن المهمة انتهت ونحن نتطلع إلى تعزيز الفوز بنتيجة إيجابية ومواصلة المسيرة نحو حلم الأولمبياد.