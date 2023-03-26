استعرض برنامج صباح الخير يامصر المذاع على القناة الأولى المصرية ؛ مجموعة من أهم الأخبار المحلية وكان أهمها أن الرئيس السيسي يتابع جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز القضايا بالمحاكم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي؛ بأن الاجتماع لمتابعة جهود وزارة العدل، في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم، في إطار التطوير الشامل في منظومة التقاضي بالدولة.

وتابع الرئيس في هذا السياق، منظومة تعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة، وإنهاء تكدسها خاصة في المحاكم الابتدائية حيث لم يجد قضايا في المحاكم الابتدائية سوى ست دعاوى أسرة قبل عام 2021 و 2227 دعوة مدنية قبل عام2020 وهو ما يمثل طفرة الملموسة مقارنة بالأوضاع التي سادت لفترة طويلة.

و عن جهود القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين؛ أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلعه لمواصلة هذا الأداء الكفء بحيث يتم الانتهاء من كافة القضايا المنظورة في المحاكم الابتدائية خلال العام القضائي الحالي حيث يتم الانتهاء من جميع القضايا خلال العام القضائي الحالي ولا يتبقى أمامها سوى العقد الثالث من الألفية الجارية وذلك الأمر يعمل على حماية حقوق المواطنين ويقيم العدالة الناجزة في المجتمع.

كما استعرض المستشار عمر مروان في ذات السياق جهود رفع كفاءة أبنية ومقار المحاكم الحالية في جميع المحافظات ورفع كفاءة الجانب التقني وتطبيق الذكاء الأصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.

كما وجه الرئيس بتعزيز إستخدام التقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة والتي من شأنها أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظر في القضايا ؛ كما اضطلع بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية والتي ستضم مجمع مركزي للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشاءات الخدمية.