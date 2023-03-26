المحكمة العسكرية الصومالية تصدر حكمًا بالإعدام ضد 10 عناصر من مليشيات الخوارج

أصدرت المحكمة العسكرية بولاية "بونتلاند" الصومالية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام رميا بالرصاص ضد 10 عناصر من مليشيات الخوارج؛ لتورّطهم في ارتكاب عمليات إرهابية في مناطق متفرقة من الولاية.

وأشارت المحكمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إلى أن اثنين من المحكوم عليهم يقفان وراء قتل صحفي يدعى جمال فارح آدم في مدينة (غالكعيو) بمحافظة (مدغ) وسط البلاد.

وكانت المحكمة العسكرية بالولاية قد نفذت مؤخرا حكما بالإعدام رميا بالرصاص ضد 13 عنصرا من مليشيات الخوارج و"داعش"؛ تورطوا في ارتكاب عمليات إرهابية جرت في مناطق الولاية.