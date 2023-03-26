هتخسر نصف وزنك في رمضان لو حملت هذه التطبيقات على هاتفك

يريد البعض استغلال فرصة شهر رمضان الكريم في فقدان الوزن، لذا نعرض لكم أفضل التطبيقات التي تساعدك على خسارة الوزن في رمضان.



تطبيق FitnessPal

هو تطبيق مشهور للغاية يضم ملايين الأعضاء ويركز على تتبع نظامك الغذائي لمساعدتك على إنقاص الوزن.

ويحتوي على الكثير من الميزات الرائعة، مثل تتبع استهلاكك للمياه، وتذكيرك بجداول التمارين، ومعرفة عدد السعرات الحرارية في المنتجات الغذائية، وتقديم وصفات ووجبات صحية للتخسيس.

MyFitnessPal

هو تطبيق رائع بواجهة رائعة ورسومات بسيطة وبيانات يسهل فهمها. مثالي لأولئك الذين يستخدمون تطبيقات مثل Endomondo و Apple Health و Google Health يوفر التطبيق معظم خدماته مجانا.

تطبيق Lose it

يعتبر تطبيق Lose It أفضل تطبيق لخسارة الوزن والدهون الزائدة على منطقة البطن، ويعتبر التطبيق هو أداة رائعة لمساعدتك على الحفاظ على لياقتك وفقدان الوزن الزائد.

ويمكنك بسهولة تسجيل السعرات الحرارية للوجبات التي تتناولها بالإضافة إلى ذلك، يوفر تقارير واضحة مع رسومات حديثة سهلة القراءة، كما ينتج التطبيق أيضا مخططات تفصيلية بناء على أنشطتك ويتيح لك مواجهة التحديات للتنافس مع الأصدقاء.

فإذا كنت ترغب في اتباع نظام غذائي معين، يحتوي التطبيق على ميزة التعرف على الخضار والفواكه.

تطبيق Sweat

تم تصميم تطبيق Sweat لجعل فقدان الوزن أكثر سهولة بالنسبة للنساء مع أكثر من 3 آلاف تمرين بالإضافة إلى جداول رياضية مختلفة تناسب أنواع الجسم المختلفة وتستهدف مناطق مختلفة.

تطبيق FitBit

يعتبر تطبيق FitBit هو الأهم في عالم خسارة الوزن ، ويحسب عدد الخطوات التي تخطوها وكمية السعرات الحرارية التي تحرقها.

عندما تكون نائما، سيتتبع هذا التطبيق عدد ساعات نومك ويستخدم هذه المعلومات لحساب عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك خلال اليوم.

وسيوفر لك هذا التطبيق جدول مخصص وخطة نظام غذائي بناء على البيانات التي أدخلتها.