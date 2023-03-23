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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هتخس في وقت قياسي .. أفضل تطبيقات خسارة الوزن

هتخس في وقت قياسي..أفضل
هتخس في وقت قياسي..أفضل تطبيقات خسارة الوزن

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم يسعى الكثيرون لإستغلاله فى إنقاص وزنهم والحصول على جسد أفضل، وبدلا من البحث المطول عن أفضل أنظمة التغذية لفقدان الوزن، يمكنك متابعة مهمة خسارة الوزن من خلال تطبيقات متخصصة تعوضك عن تواجد مدربك الخاص، حيث أنه من خلال هذه التطبيقات تستطيع متابعة مهامك اليومية وفقاً للخطة المتبعة، ومعرفة ما حققته منها حتى تنجز المهمة.

 

 تطبيق Fatsecret

يعتبر أفضل ما في هذا التطبيق أنه يعطي أهمية كبيرة للنظام الغذائي أكثر من التطبيقات الأخرى التي تولي كل الاهتمام للتمارين الرياضية القاسية، فهو تطبيق سهل الاستخدام للغاية لحساب السعرات الحرارية بالإضافة إلى أنه يحتوي على ميزات كثيرة منها وجود ماسح ضوئي للرمز الشريطي لتسجيل المنتج الغذائي لحساب السعرات به، ووصفات لطبخ الطعام الصحي، وحساب للوزن وعمل مقارنة بالإضافة للكثيرمن المميزات الأخرى.

 

تطبيق Yoga for beginners

يبحث العديد من الأشخاص في هذا العصر الرقمي الذي نعيشه على تطبيقات لممارسة اليوجا لبناء الجسم وتصفية الذهن والعقل معا، لكن تواجههم دائما مشكلة أنهم لا يعرفون كيف يبدأوا اليوجا خاصة مع وجود أنواع متنوعة منها.

وهنا يأتي دور تطبيق Yoga fir beginners للمبتدئين الذين لا يتمتعون بالمرونة الكافية لقضاء ساعة كاملة في التمرين، حيث أنه يحتوي على وقت قصير جدا للتمرين (حوالي ١٠ دقائق) مما يجعله فعال بشكل كبير للمبتدئين وغير مضيع للوقت.

 

تطبيق Darebee

من أفضل التطبيقات الجامعة الشاملة حيث أنه مفيد لكل من يبحث عن تطبيق لتخسيس منطقة معينة بالجسم، أو لمتابعة برنامج ٣٠ يوم تحدي بشكل عام بالإضافة إلى أنه يحتوي على ملفات PDF للتحميل، ووصفات صحية لسهولة اتباع نظام غذائي متكامل، وهو تطبيق مجاني، كما تحتوي التمارين بداخله على خيارات تصفية تتيح لك اختيار نوع التمرين، مستوي الصعوبة، ومجالات التركيز.

 

تطبيق C25k

يعد هذا التطبيق رائعا إذا كنت قليل الحركة في رمضان وتجد صعوبة في ممارسة الجري، فهو برنامج مدته 8 أسابيع يتناوب بين المشي والجري، ويسير هذا التطبيق بمعدل متغير حيث يبدأ أولا باستحواذ المشي على التمرين مع وجود بعض من الجري، ثم يتزايد معدل نسبة الجري أسبوعيا بالتدريج حتى تصل في النهاية إلى الجري طوال فترة التمرين.

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