النشرة الدينية.. موعد أذان المغرب.. سر استجابة دعاء الصائم عند الإفطار.. هل تخيل الأمور المخلة تفسد الصوم؟ دعاء 4 رمضان يقضي حاجتك مهما كانت مستحيلة

نشر موقع صدى البلد ، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة خلال الساعات الماضية،وذلك بالتزامن مع اليوم الأحد 26 مارس 2023، نعرض ابرزها فى هذه النشرة الدينية.