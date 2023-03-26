نشر موقع صدى البلد ، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة خلال الساعات الماضية،وذلك بالتزامن مع اليوم الأحد 26 مارس 2023، نعرض ابرزها فى هذه النشرة الدينية.
النشرة الدينية.. موعد أذان المغرب.. سر استجابة دعاء الصائم عند الإفطار.. هل تخيل الأمور المخلة تفسد الصوم؟ دعاء 4 رمضان يقضي حاجتك مهما كانت مستحيلة
موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة 4 رمضان في القاهرة والجيزة وأسوان
دعاء رابع يوم رمضان يقضي حاجتك مهما كانت مستحيلة .. ردده وانتظر الفرج
سر استجابة دعاء الصائم عند الإفطار.. اغتنم الفرصة ولا تضيعها من يدك
هل تخيل الأمور المخلة تفسد الصوم؟.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب
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