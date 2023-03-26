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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. موعد أذان المغرب.. سر استجابة دعاء الصائم عند الإفطار.. هل تخيل الأمور المخلة تفسد الصوم؟ دعاء 4 رمضان يقضي حاجتك مهما كانت مستحيلة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد ، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة خلال الساعات الماضية،وذلك بالتزامن مع اليوم الأحد 26 مارس 2023، نعرض ابرزها فى هذه النشرة الدينية. 

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة 4 رمضان في القاهرة والجيزة وأسوان
 

دعاء رابع يوم رمضان يقضي حاجتك مهما كانت مستحيلة .. ردده وانتظر الفرج
 

سر استجابة دعاء الصائم عند الإفطار.. اغتنم الفرصة ولا تضيعها من يدك
 

هل تخيل الأمور المخلة تفسد الصوم؟.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب
 

هل بلع بقايا الطعام دون إدراك بعد الفجر تبطل الصيام؟.. شاهد رد الإفتاء
 

فدية صيام رمضان .. الإفتاء توضح مقدارها وعلى من تجب ووقتها | صور
 

حكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان
 

فتح باب التقدم للعمل بلجنة النظام والمراقبة للثانوية الأزهرية.. رابط التقديم
 

المسيح الدجال| صفاته وهل يتعرض كل البشر لفتنته.. و4 أمور تعصمك منه
 

حكم وجود جماعتين في المسجد أحدها تصلي العشاء والأخرى التراويح.. الإفتاء تجيب
 

عبادة سهلة وبسيطة تعادل ثواب صلاة الضحى.. مجدي عاشور يكشف عنها

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