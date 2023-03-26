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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم وجود جماعتين في المسجد أحدها تصلي العشاء والأخرى التراويح.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم وجود جماعتين فى وقت واحد جماعة تصلى العشاء وأخرى تصلى التراويح؟”.


وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن جمهور الفقهاء يرون أن هذا الفعل مكروه، لأن الغرض من صلاة الجماعة اجتماع الناس، ووجود جماعتين فى قت واحد فى مسجد واحد معناها أن هناك تفرقة وهذا يكرهه الإسلام.


وأضاف أمين خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب" أن الأولى والأفضل أن يصلى المتأخر صلاة العشاء  خلف من يصلى التراويح.

وأشار أمين الفتوى إلى أن بعض الفقهاء كالشافعية أجازوا للإنسان أن يصلى الفرض خلف النفل.

وأكد أمين الفتوى أنه يمكن  للشخص الذى تأخر عن صلاة العشاء فى جماعة أن يصليها مع الإمام الذى يصلى التراويح ولا شيء فى ذلك.

هل يجب ختم القرآن في التراويح

الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن كثير من الناس يتسائلون عن  حكم ختم القرآن في صلاة التراويح، ويرى الإمام مالك- إمام أهل الهجرة والمدينة -أن ذلك لم يرد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في صلاة التراويح خاصة.

وأضاف «جمعة» خلال احدى الدروس الدينية أنه يمكن للإنسان أن يصلي التراويح ولو بسورة واحدة ويحسب له الأجر والثواب الكامل، لافتًا: ختم القرآن متعلق برمضان، والنبي - صلى الله عليه وسلم- كان يختم القرآن على جبريل - عليه السلام- مرة كل سنة حتي اتت السنة التي انتقل فيها إلى الرفيق الأعلى ختمه مرتين.

 

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أنه من هنا أخذ المسلمون ضرورة ختم القرآن في رمضان، قال - تعالى-: « شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ»، ( سورة البقرة: الآية 135)؛ وعليه فإن صلاة التراويح يمكن أن تكون بسورة مكررة.

وتابع المفتى السابق أنه يمكن قراءة القرآن من المصحف وانت داخل الصلاة فرضًا كانت أم نفلًا، ومن لم يستطع قراءة القرآن خارج الصلاة يستمع إليه ويكرر هذا الاستماع .

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