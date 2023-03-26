ناقدة: الجمهور العربي عينه مدربة على مشاهدة الأعمال التاريخية على مستوى العالم

قالت شيماء سليم، الناقدة الفنية، إن سبب اختفاء الأعمال التاريخية الدينية، وعودتها مرة أخرى على شاشات التليفزيون، هو أن المسلسلات الدينية والتاريخية تحديدًا تتطلب إنتاجًا ضخمًا، ويجب أن يكون على مستوى عالٍ من الدقة دون الاستخفاف بعقول الجمهور، لأن الجمهور العربي عينه مدربة على مشاهدة الأعمال التاريخية على مستوى العالم، لذلك يجب الاهتمام بتفاصيل العمل من حيث الصوت والصورة والجودة والديكور وتصوير واختيار ممثلين وأيضًا الملابس.

وأضافت شيماء سليم، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مسلسل "رسالة الإمام"، يضم عددًا كبيرًا من النجوم المصريين والعرب، وكان هذا ضمن أسباب نجاح العمل بشكل سريع، مشيرة إلى أنه يوجد أسباب أخرى لهذا النجاح السريع، منها أن العمل باللغة العربية الفصحى، وهذا يجذب أكبر عدد من الجمهور.

وأوضحت أن الأعمال العربية التاريخية الدينية تكاد تكون غير موجودة في هذا الوقت، مشيرة إلى أن المسلسلات الدينية والتاريخية تتطلب إنتاجًا ضخمًا.

ونوهت إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت ما يقرب من 17 مسلسلًا متنوعًا في رمضان هذا العام عبر شاشتها، سواء على المستوى التاريخي أو الكوميدي والوطني والشباب والمراهقين وأيضًا الأطفال، وكل موضوع لكل مسلسل يقوم على مناقشة قضية معينة.

